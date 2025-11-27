收容人也能運動紓壓 台中女監推廣超慢跑

快訊

中央社／ 台中27日電

台中女子監獄今天邀請推廣超慢跑運動教官徐棟英，帶領收容人學習動作及要領，將持續推廣適合監所環境的運動，讓收容人能在有限的空間裡，找到紓壓放鬆的方法。

徐棟英今天赴台中女子監獄，在活動中心內透過示範「核心逆齡節拍超慢跑」動作及要領，強調透過掌握正確的節拍與姿勢，就能有效運用核心，達到運動效果，典獄長林順斌也跟著1580名收容人一同參與活動。

林順斌接受媒體聯訪時表示，收容人有規律作息，每天都有作息表安排運動時間，鼓勵收容人在房內或工場，利用作業及假日空檔，改善情緒上的浮躁，且配合樂齡健康計畫強化運動效果。

徐棟英說明，他長年推廣運動，收容人是社會弱勢的一環，希望透過到監所服務回饋社會。收容人活動空間較不足，超慢跑只要有立足之地，站著就能原地跑，不需要多大的空間，原地就能有氧運動、有益身心健康。

收容人「小珍」表示，以前以為跑步很傷膝蓋，聽教官講解才知道，只要抓對節拍，超慢跑可以輕鬆又無負擔，運動時心裡也平靜很多；收容人「小芳」則分享，她平時就有在練習超慢跑，能夠學到正確的運動知識，還能成為種子教官去幫助其他人，在改變自己的同時也能改變身邊的人。

台中女監表示，將由各工場推派數名收容人擔任種子教官，在接受示範課程後再回到工場，帶領其他收容人一起練習，未來將持續推廣適合監所環境的運動，讓收容人都能在有限的空間裡，找到照顧自己、紓壓放鬆的方法。

運動 教官 監獄

