年減碳3.5%！新光醫院獲台灣健康永續獎3獎項 院長：永續融入日常營運

醫院碳排高，如何減碳並落實ESG，近年備受重視。台灣永續能源研究基金會（THSA）昨天舉辦「2025第二屆THSA台灣健康永續獎」，新光醫院獲台灣永續典範醫院獎、綠色醫療創新獎、永續報告書金獎3獎項，院長侯勝茂及企劃團隊出席領獎，他提到，院方透過跨部門合作及明確永續策略，致力將「永續管理融入日常營運。」

新光醫院為第2年榮獲「台灣永續典範醫院獎」，侯勝茂感謝評審肯定新光醫院在永續發展的系統性投入，院方具體作為，包括簽署「醫院永續發展倡議書」、辦理「氣候與健康管理師」培訓專班、攜手供應商舉辦綠色採購宣示活動、推動節能減碳、強化社區健康促進及深化國際醫療合作。

侯勝茂強調，院方透過跨部門協作與明確永續策略，使永續管理融入日常營運，具體展現在能源管理、環境行動與社會服務等層面。

在「綠色醫療創新獎」中，新光醫院以智慧節能成果獲獎，院方指出，院內導入全台首座iBMS智慧建築系統，整合空調、照明與能源調控，使2024年溫室氣體排放量較前一年減少3.47%，水資源使用量降低5.2%。

此外，新光醫院預計啟用熱電共生與吸收式冰水主機，每年可望再節電達190萬度；未來也將評估導入固態氧化物燃料電池（SOFC），打造更低碳、安全且具韌性的智慧醫療園區，期盼為全台醫療機構提供可行範例，共同邁向永續發展。

新光醫院指出，院方善盡社區責任，過去一年於醫院所在的士林地區，辦理超過280場健康講座與篩檢活動，並提供獨居長者全年無休的送餐與居家照護服務，強化在地健康支持網路。院方也投入國際醫療方面，更是深耕帛琉多年，持續派遣駐診、協助當地醫事人員訓練，今年更支援國際太平洋迷你運動會救護站，展現台灣醫療的國際貢獻。

新光醫院表示，此次獲得三項大獎，凸顯新光醫院在醫療永續的全面表現，從節能創新、社區服務到國際合作皆具體展現「永續醫療」的核心價值，將持續推動低碳轉型與智慧管理，為民眾打造更安全、可靠、永續的醫療環境。