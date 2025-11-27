快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北、林口、桃園長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉說，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質。圖／陳宏吉提供
台北、林口、桃園長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉說，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質。圖／陳宏吉提供

65歲的周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年來，日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時，對向迎面燈光常出現強烈光暈與眩光，修剪花草時，甚至因分辨不清枯枝與嫩葉。最讓她困擾的是，做菜時把「3匙鹽」看成「8匙」，家人頻頻反映菜愈煮愈鹹，才讓她意識到視力問題嚴重影響生活，後續確診是白內障合併散光，經更換水晶體又搭配雷射散光手術，才重拾視力。

台北、林口、桃園長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉說，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質，不過並非一發現白內障就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能做，而是當白內障的症狀開始顯著影響您的日常生活品質，如閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，就應考慮手術。

市面上人工水晶體種類繁多，但並非價格愈高愈好，而應依日常用眼習慣、工作需求、是否需減少眼鏡依賴等因素與醫師討論後選擇，若拖到白內障過熟，反而增加手術風險。陳宏吉說，以周老師為例，她需長時間查看食譜、使用桌機、下廚及夜間活動，中距離視力使用頻率高，又希望減少眼鏡依賴，因此選擇延焦散光人工水晶體最為合適。

陳宏吉表示，傳統健保給付的單焦點鏡片多僅滿足遠距離視力，但現代生活中最常使用的其實是「中距離」，如煮飯、使用電腦、看儀表板、做家事等。因此延焦型人工水晶體特別強調中距離視力的清晰度，能涵蓋從遠距、中距到功能性近距離，減少眼鏡使用，提高生活便利性。

延焦型鏡片另一大優勢是「低夜間光學干擾」，過去多焦鏡片常出現夜間光暈，而新型的鏡片在夜間開車時視野更穩定、光影干擾更低，安全性大幅提升，散光患者也能選擇具有散光矯正版本的延焦鏡片，一併解決影像疊影與模糊問題。

另外，長庚醫院也引進的飛秒雷射輔助白內障手術，可透過AI運算精準完成角膜切口、水晶體前囊撕開及水晶體劈裂等步驟。相比傳統手術使用手術刀操作，更能減少人為誤差、降低傷口熱傷害及術後水腫風險。

陳宏吉說，執行白內障手術前一定要與醫師充分溝通，釐清自身用眼需求與對日常生活的期待，再選擇適合的人工水晶體與手術方式。完整的術前評估能降低二次白內障的機率，也能確保術後視力真正回復清晰，提升生活品質。

手術 白內障 視力

延伸閱讀

大甲媽頭旗隊82歲信徒車禍「大腿斷三截」！動3次手術想再遶境

55歲男子攝護腺肥大超出正常1倍 拉開手術保「性」福

57歲李婉華驚曝「左眼突盲半年」！視野遭黑影遮擋：像窗簾被拉上

台中男土地公廟前喝酒鬧事 水果商勸他別吵...竟慘遭雨傘戳瞎眼

相關新聞

「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了

三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...

香港宏福苑大火死傷慘重 消防署授高樓逃生5要訣

香港新界大埔宏福苑大火釀多人死傷。消防署今天提醒，面對高樓火災逃生，民眾應謹記不可躲在浴室等5要訣；台北建管處也說，依法...

有望會面？黃仁勳傳現身北市街頭 蔣萬安：私人行程

輝達落腳北士科T17、T18，預計農曆年前簽約，不過今天有媒體拍到，黃仁勳今天稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與...

看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

65歲的周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年來，日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時，對向迎面燈光常出現強烈光暈與眩光，修剪...

安康平宅拆遷…民團辦畢業晚會 他憂社宅年限：又老又孤單該何去何從？

台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，近期台北市康復之友協會興隆...

年減碳3.5%！新光醫院獲台灣健康永續獎3獎項 院長：永續融入日常營運

醫院碳排高，如何減碳並落實ESG，近年備受重視。台灣永續能源研究基金會（THSA）昨天舉辦「2025第二屆THSA台灣健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。