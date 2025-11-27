看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

65歲的周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年來，日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時，對向迎面燈光常出現強烈光暈與眩光，修剪花草時，甚至因分辨不清枯枝與嫩葉。最讓她困擾的是，做菜時把「3匙鹽」看成「8匙」，家人頻頻反映菜愈煮愈鹹，才讓她意識到視力問題嚴重影響生活，後續確診是白內障合併散光，經更換水晶體又搭配雷射散光手術，才重拾視力。

台北、林口、桃園長庚眼科部教授暨角膜科主任陳宏吉說，白內障會使視力逐漸模糊、昏暗，影響生活品質，不過並非一發現白內障就需立即手術，也不是一定要等到「看不見」才能做，而是當白內障的症狀開始顯著影響您的日常生活品質，如閱讀、駕駛或工作效率下降，甚至造成安全風險時，就應考慮手術。

市面上人工水晶體種類繁多，但並非價格愈高愈好，而應依日常用眼習慣、工作需求、是否需減少眼鏡依賴等因素與醫師討論後選擇，若拖到白內障過熟，反而增加手術風險。陳宏吉說，以周老師為例，她需長時間查看食譜、使用桌機、下廚及夜間活動，中距離視力使用頻率高，又希望減少眼鏡依賴，因此選擇延焦散光人工水晶體最為合適。

陳宏吉表示，傳統健保給付的單焦點鏡片多僅滿足遠距離視力，但現代生活中最常使用的其實是「中距離」，如煮飯、使用電腦、看儀表板、做家事等。因此延焦型人工水晶體特別強調中距離視力的清晰度，能涵蓋從遠距、中距到功能性近距離，減少眼鏡使用，提高生活便利性。

延焦型鏡片另一大優勢是「低夜間光學干擾」，過去多焦鏡片常出現夜間光暈，而新型的鏡片在夜間開車時視野更穩定、光影干擾更低，安全性大幅提升，散光患者也能選擇具有散光矯正版本的延焦鏡片，一併解決影像疊影與模糊問題。

另外，長庚醫院也引進的飛秒雷射輔助白內障手術，可透過AI運算精準完成角膜切口、水晶體前囊撕開及水晶體劈裂等步驟。相比傳統手術使用手術刀操作，更能減少人為誤差、降低傷口熱傷害及術後水腫風險。

陳宏吉說，執行白內障手術前一定要與醫師充分溝通，釐清自身用眼需求與對日常生活的期待，再選擇適合的人工水晶體與手術方式。完整的術前評估能降低二次白內障的機率，也能確保術後視力真正回復清晰，提升生活品質。