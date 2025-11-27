鐵道備品4成國產化 事前補助強化研發115年上路

鐵道備品國產化比率去年已提升至40%，鐵道局今天宣布，115年起除既有由營運機構申請「事後補助」模式外，將推動維修備品研發「事前補助」模式，有助研發成果更精準符合需求。

交通部鐵道局舉辦鐵道維修備品國產化成果發表會，共有12家廠商在會場設置展示區，展出其自行開發的維修備品，吸引逾150名產官學研代表參與。

鐵道局發布新聞稿表示，自106年至111年間，已辦理4次維修商源說明會，持續藉由聯合展示鐵路、捷運的維修備品開發需求，成功促成產學研界投入，並已在輕軌號誌、轉轍器、車門、轉向架、集電弓、計軸器等關鍵零組件上取得具體成果，目前鐵道備品國產化比率已從107年的30%，提升至113年的40%。

為進一步提升維修備品國產占比，鐵道局指出，已於113年7月26日公告「鐵道維修備品及檢修設備開發補助作業要點」。

鐵道局長楊正君強調，鐵道局將自115年起，除既有的由營運機構申請補助前一年度完成開發維修備品及檢修設備外（事後補助模式），另將導入廠商與營運機構聯合申請的「事前補助」模式，目的在鼓勵廠商主動積極地依據營運機構的實際需求進行研發，而非被動等待採購案的釋出。

楊正君認為，這項機制將有助於研發成果能更精準地符合實務需求，並有效扶植本土產業。

楊正君表示，期許各營運機構持續擴大國內採購需求，將維修商機轉化為產業動能，與鐵道局共同打造一個安全、高效、自主的鐵道維修在地化供應鏈，讓台灣鐵道產業持續發展，邁向永續營運。