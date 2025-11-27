快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

鐵道備品4成國產化 事前補助強化研發115年上路

中央社／ 台北27日電

鐵道備品國產化比率去年已提升至40%，鐵道局今天宣布，115年起除既有由營運機構申請「事後補助」模式外，將推動維修備品研發「事前補助」模式，有助研發成果更精準符合需求。

交通部鐵道局舉辦鐵道維修備品國產化成果發表會，共有12家廠商在會場設置展示區，展出其自行開發的維修備品，吸引逾150名產官學研代表參與。

鐵道局發布新聞稿表示，自106年至111年間，已辦理4次維修商源說明會，持續藉由聯合展示鐵路、捷運的維修備品開發需求，成功促成產學研界投入，並已在輕軌號誌、轉轍器、車門、轉向架、集電弓、計軸器等關鍵零組件上取得具體成果，目前鐵道備品國產化比率已從107年的30%，提升至113年的40%。

為進一步提升維修備品國產占比，鐵道局指出，已於113年7月26日公告「鐵道維修備品及檢修設備開發補助作業要點」。

鐵道局長楊正君強調，鐵道局將自115年起，除既有的由營運機構申請補助前一年度完成開發維修備品及檢修設備外（事後補助模式），另將導入廠商與營運機構聯合申請的「事前補助」模式，目的在鼓勵廠商主動積極地依據營運機構的實際需求進行研發，而非被動等待採購案的釋出。

楊正君認為，這項機制將有助於研發成果能更精準地符合實務需求，並有效扶植本土產業。

楊正君表示，期許各營運機構持續擴大國內採購需求，將維修商機轉化為產業動能，與鐵道局共同打造一個安全、高效、自主的鐵道維修在地化供應鏈，讓台灣鐵道產業持續發展，邁向永續營運。

鐵道 供應鏈 輕軌 永續

延伸閱讀

桃園內壢車站地下化 明年3月改道「第三月台上下車」新天橋12月20日啟用

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

嘉義首座Outlet啟動整地！華泰名品城嘉義店第1期營運期程曝

斗六鐵路高架化延宕多時 終於傳出新進展

相關新聞

「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了

三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...

香港宏福苑大火死傷慘重 消防署授高樓逃生5要訣

香港新界大埔宏福苑大火釀多人死傷。消防署今天提醒，面對高樓火災逃生，民眾應謹記不可躲在浴室等5要訣；台北建管處也說，依法...

有望會面？黃仁勳傳現身北市街頭 蔣萬安：私人行程

輝達落腳北士科T17、T18，預計農曆年前簽約，不過今天有媒體拍到，黃仁勳今天稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與...

看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

65歲的周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年來，日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時，對向迎面燈光常出現強烈光暈與眩光，修剪...

安康平宅拆遷…民團辦畢業晚會 他憂社宅年限：又老又孤單該何去何從？

台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，近期台北市康復之友協會興隆...

年減碳3.5%！新光醫院獲台灣健康永續獎3獎項 院長：永續融入日常營運

醫院碳排高，如何減碳並落實ESG，近年備受重視。台灣永續能源研究基金會（THSA）昨天舉辦「2025第二屆THSA台灣健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。