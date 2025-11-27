天韻合唱團發行福音爵士黑膠專輯 向創辦人彭蒙惠致敬

快訊

中央社／ 台北27日電

天韻合唱團推出爵士黑膠專輯「我想的自由」，透過爵士風格為經典詩歌注入嶄新靈魂。參與的音樂人楊曉恩表示，這張專輯是對天韻創辦人彭蒙惠老師音樂宣教精神的致敬與延續。

楊曉恩表示，彭蒙惠老師早年就曾與多位美國與菲律賓樂手合作，在「野地的花」之前便開始嘗試爵士詩歌的創作與編曲。天韻合唱團這次推出黑膠專輯，運用即興編曲、靈魂節奏，結合溫潤的黑膠音質，重塑詩歌中的敬拜與情感厚度，也是在延續這份跨文化的音樂宣教精神。

根據救世傳播協會發布的新聞資料，專輯收錄包括節奏輕快的同名歌曲「我想的自由」、帶有Motown風格的「祢是唯一真神」、深具敬拜氛圍的「給祢我的心」、深情靜謐的「發現」以及令人期待「野地的花」爵士改編版。

救世傳播協會會長暨天韻合唱團團長謝光哲表示，希望透過爵士這種深刻且自由的語言，讓經典詩歌再次被新世代聽見，也讓所有聽眾能感受到這份來自基督信仰的溫柔與真誠。

製作人藍尼爾（Ronnie Lampas）表示，整張專輯不是為了「爵士化」而爵士，而是用爵士的語言，幫助詩歌說出靈魂的聲音。藍尼爾認為，爵士的即興就像信仰裡的交託與順服，「我們也刻意保留一些空白與不完美，只為呈現人與神之間真實、溫柔的連結。」

「我想的自由」爵士黑膠專輯今天起限量發行300張。

