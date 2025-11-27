快訊

疑竊台積電機密轉赴英特爾！檢調今搜索羅唯仁住所 股票、不動產全扣押

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街買蜜餞 傳前往大直張忠謀家

有你要的嗎？好市多黑色購物周Day 5 蘋果這款產品也打折

聽新聞
0:00 / 0:00

國5增設冬山交流道評估報告退5次 陳世凱：來回溝通很正常

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國5增設冬山交流道可行性評估報告一波多折，今天立法院安排考察，地方希望中央不要再退件了。交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，交通部會協助加速辦理。記者戴永華／攝影
國5增設冬山交流道可行性評估報告一波多折，今天立法院安排考察，地方希望中央不要再退件了。交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，交通部會協助加速辦理。記者戴永華／攝影

宜蘭爭取國5增設冬山交流道，縣府送給中央的可行性評估報告去年4月獲審查通過，仍需修改部分內容，但光是「修改」，就在交通部與縣府之間來回退件5次。立法院交委今天下鄉考察，交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，接下來交通部會協助加速辦理。

國5增設冬山交流道案一波多折，可行性評估報告於112年原本被駁回，後來縣長林姿妙及鄉長林峻輔等地方人士大力爭取，去年4月經交通部高公局審查通過「敗部復活」，避免被退兩次全無機會，不過可行性評估案雖然通過，還有部分內容要修改。

之後將近一年半，修改報告書來回在交通部高公局與縣政府之間來回退件修了4次，去年12月高公局終於通過修改把案子送交通部，結果在交通部躺了10個月，地方受不了大聲疾呼，交通部終於在上個月審查，結果又再退回修改，等於可行性評估報告修改案被退第五次。

立法院交通委員會召委李昆澤今安排下鄉考察，包括立委陳俊宇、縣長林茂盛、議長張勝德、縣議員楊弘旻及冬山鄉長林峻輔等地方人士都到場關切。縣政府已經完成上個月的退件修改，昨天陳送交通部高公局。

國道5號增設冬山交流道總經費9.8億元，其中縣府要配合3.2億，代理縣長林茂盛表示，針對連絡道成興路的拓寬及用地取得，「縣政府準備好了」，請中央加速核定，以利後續工程能在120年完工。立委陳俊宇、議長張勝德、冬山鄉長林峻輔也都發言要求中央加速審查，楊弘旻議員希望中央不要再退件。

交通部長陳世凱表示，交通建設要符合規定，所以在溝通過程中會來回幾次，這很正常，不是退件，是文件在來回過程中，大家有意見，趕快想辦法把案子修正，所以高公局要縣政府修正的原因，也是希望此案能早一點通過，最後由行政院核定。

陳世凱說，大家都這麼打拚，至於在聯絡道及側車道部分，地方也有高度共識，交通部的立場就是全力支持，盡量協助，加速辦理。

國5增設冬山交流道可行性評估報告一波多折，今天立法院安排考察，地方希望中央不要再退件了。交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，交通部會協助加速辦理。記者戴永華／攝影
國5增設冬山交流道可行性評估報告一波多折，今天立法院安排考察，地方希望中央不要再退件了。交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，交通部會協助加速辦理。記者戴永華／攝影
國5增設冬山交流道可行性評估報告一波多折，今天立法院安排考察，地方希望中央不要再退件了。交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，交通部會協助加速辦理。記者戴永華／攝影
國5增設冬山交流道可行性評估報告一波多折，今天立法院安排考察，地方希望中央不要再退件了。交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，交通部會協助加速辦理。記者戴永華／攝影

交通部長 高公局 陳世凱 林茂盛

延伸閱讀

立院激辯測速照相！立委批速限設計不合理、照相機亂設斂財，要求中央訂定設置要點

立委籲訂測速照相設置原則 陳世凱：可跟地方討論

陳世凱拍宣導片 盧秀燕：宣導交通新政理所當然

陳世凱提演唱會部分票給國外旅客被轟 蔣萬安反應曝光

相關新聞

「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了

三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日...

香港宏福苑大火死傷慘重 消防署授高樓逃生5要訣

香港新界大埔宏福苑大火釀多人死傷。消防署今天提醒，面對高樓火災逃生，民眾應謹記不可躲在浴室等5要訣；台北建管處也說，依法...

有望會面？黃仁勳傳現身北市街頭 蔣萬安：私人行程

輝達落腳北士科T17、T18，預計農曆年前簽約，不過今天有媒體拍到，黃仁勳今天稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與...

看不清3匙鹽變8匙 「家人喊太鹹」她才發現視力出問題…就診竟是白內障

65歲的周老師退休後熱愛下廚與園藝，但近半年來，日常活動卻愈來愈吃力，夜間開車時，對向迎面燈光常出現強烈光暈與眩光，修剪...

安康平宅拆遷…民團辦畢業晚會 他憂社宅年限：又老又孤單該何去何從？

台北市文山區安康平宅居民，多為身障及經濟弱勢族群，因平宅將全數改建，居民需遷居鄰近的興隆社宅，近期台北市康復之友協會興隆...

年減碳3.5%！新光醫院獲台灣健康永續獎3獎項 院長：永續融入日常營運

醫院碳排高，如何減碳並落實ESG，近年備受重視。台灣永續能源研究基金會（THSA）昨天舉辦「2025第二屆THSA台灣健...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。