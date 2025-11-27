國5增設冬山交流道評估報告退5次 陳世凱：來回溝通很正常

宜蘭爭取國5增設冬山交流道，縣府送給中央的可行性評估報告去年4月獲審查通過，仍需修改部分內容，但光是「修改」，就在交通部與縣府之間來回退件5次。立法院交委今天下鄉考察，交通部長陳世凱說，不是退件，是來回溝通，這個很正常，接下來交通部會協助加速辦理。

國5增設冬山交流道案一波多折，可行性評估報告於112年原本被駁回，後來縣長林姿妙及鄉長林峻輔等地方人士大力爭取，去年4月經交通部高公局審查通過「敗部復活」，避免被退兩次全無機會，不過可行性評估案雖然通過，還有部分內容要修改。

之後將近一年半，修改報告書來回在交通部高公局與縣政府之間來回退件修了4次，去年12月高公局終於通過修改把案子送交通部，結果在交通部躺了10個月，地方受不了大聲疾呼，交通部終於在上個月審查，結果又再退回修改，等於可行性評估報告修改案被退第五次。

立法院交通委員會召委李昆澤今安排下鄉考察，包括立委陳俊宇、縣長林茂盛、議長張勝德、縣議員楊弘旻及冬山鄉長林峻輔等地方人士都到場關切。縣政府已經完成上個月的退件修改，昨天陳送交通部高公局。

國道5號增設冬山交流道總經費9.8億元，其中縣府要配合3.2億，代理縣長林茂盛表示，針對連絡道成興路的拓寬及用地取得，「縣政府準備好了」，請中央加速核定，以利後續工程能在120年完工。立委陳俊宇、議長張勝德、冬山鄉長林峻輔也都發言要求中央加速審查，楊弘旻議員希望中央不要再退件。

交通部長陳世凱表示，交通建設要符合規定，所以在溝通過程中會來回幾次，這很正常，不是退件，是文件在來回過程中，大家有意見，趕快想辦法把案子修正，所以高公局要縣政府修正的原因，也是希望此案能早一點通過，最後由行政院核定。