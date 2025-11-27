「惡性腦瘤手術專家」名醫馬辛一病逝 三總最新回應了

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三總神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一是惡性腦瘤手術專家，11月1日才在高雄醫學大學舉辦的腦中風學會年會獲頒終身成就獎，近日因車禍導致腰椎受傷而住院，病情穩定、獲得良好控制。但今驚傳病逝，敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華在臉書發文悼念，不少醫界友人也紛紛表達驚訝、不捨。

1961年生的馬辛一，專長腦瘤、脊椎神經等疾病，曾獲衛福部核准「自體免疫細胞治療」於多形性膠質母細胞瘤及續發性腦癌，致力於惡性腦瘤基因治療研究。對於神經醫學與中風防治領域貢獻卓著，醫術盛名遠播，甚至有病人遠從國外來求診開刀。

馬辛一於1986年畢業於國防醫學院醫學系，在專科醫師養成訓練時選擇了神經外科，希望挑戰困難的事。除了臨床成就，也非常重視醫學教育和專科養成，花了很多心力訓練後輩。他在擔任台灣神經外科醫學會理事長時，致力發展「里程碑」（milestone）評量制度，提升住院醫師訓練的精準度。

馬辛一也很關心偏鄉民眾的就醫平權問題，把偏鄉醫療支援綁進神經外科專科醫師的訓練和評量裡，後來紓解了偏鄉對神經外科急重症照護的迫切需求。他積極推動訓練制度、關切偏鄉福祉，拼命三郎的個性被親友形容為「以天下為己任」，希望嘉惠更多的病患。

神經外科醫學專家高明見11月3日才發文分享，與三總神經外科教授洪東源一起陪同探望住院治療的馬辛一，當時病情穩定、精神很好，只是有些虛弱。但是敏盛醫院神經外科主治醫師柯紹華今在臉書發文，敬悼三總神外馬辛一理事長，不少醫界友人也紛紛悼念。

三總表示，因涉及病人隱私，正詢問家屬的意見，尚不便證實相關訊息，有進一步消息會對外說明，一切仍以家屬說法為主。

