影／8歲童剔牙滿口血嚇哭 血小板僅正常值1/50…確診紫斑症

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
8歲男童罹患免疫性血小板低下紫斑症。記者簡慧珍／攝影
8歲男童罹患免疫性血小板低下紫斑症。記者簡慧珍／攝影

彰化縣8歲陳姓男童飯後剔牙，牙齦被輕微刮傷意血流不止，到牙科止血無效，進一步就醫檢查發現血小板每微升數量僅正常值的1/50，家長一度以為血癌而相當緊張，經確診罹患免疫性血小板低下紫斑症並緊急治療，男童已痊癒但需定期追蹤。

陳童媽媽告訴醫護，兒子起初四肢冒出密密麻麻的小血點，以為是單純的過敏症狀，後來胸膛、脖子也有小血點，到皮膚科看病拿藥服用與抹塗沒療效，接著流鼻血、舌頭出血時很難止血，最後連剔牙時弄到牙齦血流不止，滿嘴是血，兒子嚇得哭著找媽媽；他們先到牙科看病止血，回家後又血齦出血，趕緊到衛福部彰化醫院小兒科求醫。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今指出，陳童確診免疫性血小板低下紫斑症，屬於自體免疫疾病，不是很常見，確切原因不明，通常是先感冒或腸胃炎等感染病毒的疾病，引起自體免疫系統攻擊自體血小板，陳童在病發兩周前罹患腸胃炎，推斷由此引發免疫性血小板低下紫斑症。

馬瑞杉表示，血小板最重要功能是止血和凝血，每微升正常值15萬至40萬，小於2萬就可能自發性出血，陳童的低至3千，於是皮膚淺面出現小出血點，一旦出血將難以正常止血，所以牙齦出血止不住，萬一頭部碰撞可能引起顱內出血就有生命危險。

免疫性血小板低下紫斑症雖非血癌，大部分情況是皮膚點狀出血、瘀青及流鼻血、口腔黏膜出血，女性可能月經量過多，但也不能大大意，尤其是頭部千萬不能撞傷，以免出血不止，目前這種疾病好發在兒童，成人也會發生，多數6個月內自行緩解，陳童經免疫球蛋白治療，5天後出院時血小板已回復到23萬的正常值，但6個月內需定期追蹤。

馬瑞杉說，目前第一線治療藥物有免疫球蛋白及類固醇，對第一線治療效果不佳時，可使用第二線的免疫調節藥物或使用血小板生成素，幸好大部分病患可痊癒，僅少數會變成慢性病。

衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉檢查男童治療後的病情變化。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉檢查男童治療後的病情變化。記者簡慧珍／攝影

