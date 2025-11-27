快訊

麻新醫院醫師蘇柏學發表心臟病患新藥研究 證明台灣實力

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供

台南麻豆新樓醫院今天表揚心臟內科醫師蘇柏學，他的台灣研究團隊在亞洲太平洋心律學會APHRS發表重要研究成果（Late-Breaking Trial）：Class Ic藥物在特定導管病人心房顫動時具安全性與預後優勢，挑戰傳統禁忌這類藥物的治療觀念。

2025年亞洲太平洋心律學會 (APHRS 2025) 年會上周在日本舉行，蘇柏學團隊發表研究成果，為經皮冠狀動脈介入治療（PCI）後新發心房顫動（AF）的患者帶來治療新希望，更成功挑戰數十年來對於Class Ic抗心律不整藥物（AADs）在冠狀動脈疾病（CAD）患者使用禁忌。

蘇柏學說，期待這項研究能夠成為推動進一步臨床試驗基石，最終影響國際臨床指南，為全球數百萬心血管病患提供更安全、更有效的治療選擇。

研究團隊發現：Class Ic藥物在特定AF患者可望改善多重預後。研究基於全國健康保險資料庫(NHIRD) 的大型真實世界證據（RWE），聚焦PCI治療後的心房顫動病人。分析發現在經過嚴格篩選且冠狀動脈已成功再灌流（Revascularized）者，使用Class Ic抗心律不整藥物族群「展現四項令人振奮臨床效益」：

1：主要不良心血管事件 (MACE) 發生率顯著降低。

2：總死亡率呈下降趨勢。

3：缺血性與出血性中風事件都減少。

4：未增加心室性心律不整風險。

研究結論明確指出，在排除結構性心臟病與嚴重冠狀動脈疾病後，Class Ic藥物在這一特定高風險族群中，不僅安全無虞，反而可能帶來更優異的臨床預後。

這項研究的突破性發現，直接挑戰30多年來的的傳統禁忌。1991年CAST(Cardiac Arrhythmia Suppression Trial) 研究造成對Class Ic藥物在心肌梗塞（MI）患者使用的長期禁忌。

蘇柏學團隊指出，研究資料成果與近年國際不斷累積的真實世界證據高度一致，表明在現代血管重建技術下，過去的藥物禁忌可能需重新審視。這為相關患者開啟早期、更積極節律控制潛在新途徑，獲國際肯定。

院方表示，這項醫學研究的重大里程碑，向全球EP（心臟電生理）醫師證明了台灣在複雜心律失常疾病領域的堅強臨床研究實力。

新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供
新樓醫院醫師蘇柏學心臟病患新藥研究發表、成果國際關注。圖／院方提供

