快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

慢性病死亡人數超越癌症！ 隱形殺手「脂肪肝」致肝癌、心血管疾病

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣肝臟研究學會攜手台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技簽署合作備忘錄，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。記者廖靜清╱攝影
台灣肝臟研究學會攜手台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技簽署合作備忘錄，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。記者廖靜清╱攝影

根據國健署統計，國人脂肪肝盛行率逾三成，肝基會去年進行全國大規模腹部超音波檢查，高達53.3%的受檢者有不同程度的脂肪肝。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，脂肪肝會進展成肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌；脂肪肝也與多種慢性病密切相關，會加劇糖尿病、腎臟病、三高，還可能損害大腦功能。

陳志鴻指出，去年與三高相關的慢性病共奪走了6.1萬人的生命，超越台灣癌症死亡人數5.4萬人，多數代謝性疾病包括肥胖、高血壓、高血糖、三酸甘油酯偏高等，都與脂肪肝有關。脂肪肝的檢查，主要依賴腹部超音波偵測肝臟的脂肪沉積，雖然方便但仍需使用超音波儀器。

為突破脂肪肝篩檢防治瓶頸，台灣肝臟研究學會攜手高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技、台灣諾和諾德簽署合作備忘錄，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計三年內擴展至25家醫院，打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網。

「台灣正面臨超高齡社會和低出生率的人口結構問題。」陳志鴻強調，社會人口老化、出生率降低，未來需要使用健保人愈來愈多，慢性病預防及照護更顯重要。健康促進要更著重「智慧篩檢結合智慧醫療」來進行早期診斷，為醫師提供更可靠的輔助判讀依據，善用醫療科技不要生病，提升個人健康管理。

台灣生醫大數據科技董事長梁賡義表示，數據分析備受重視，呼應「健康台灣深耕計畫」所推動的科技導向智慧醫療發展，產官學研簽署合作備忘錄結合非侵入性檢測技術，打造具彈性且實用的脂肪肝智慧篩檢與照護系統，有助於個人化治療建議、臨床決策支援系統。

梁賡義指出，脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，肝病的防治要加強脂肪肝以及代謝性疾病的預防及治療。未來將進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，一但有赤字，可提醒脂肪肝或代謝性疾病的病患給予生活形式調整，並及早建議對肝病的預防、預測和監測策略等。

「脂肪肝的風險常被低估，代謝性脂肪肝病是多重系統性疾病，更是一種全身性的健康警訊。」台灣肝臟研究學會會長劉俊人表示，台灣成人中高達三到五成罹患脂肪肝，患者的心肌梗塞及腦中風風險都顯著增加，愈早診斷、介入，並藉由飲食及運動改善，愈能降低進展風險。

高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍指出，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃瞄等檢查，有成本昂貴、影像判讀不一致等限制，導致許多患者未能被早期診斷與治療。智慧篩檢與非侵入性技術能提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，是突破現行篩檢瓶頸，提高診斷率與治療率的關鍵解方。

台灣生醫大數據科技董事長梁賡義表示，智慧篩檢、精準醫療是未來疾病治療與照護趨勢。記者廖靜清╱攝影
台灣生醫大數據科技董事長梁賡義表示，智慧篩檢、精準醫療是未來疾病治療與照護趨勢。記者廖靜清╱攝影
健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，推動脂肪肝病早篩早治，已成為預防國人心血管重症與癌症的當務之急。記者廖靜清╱攝影
健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，推動脂肪肝病早篩早治，已成為預防國人心血管重症與癌症的當務之急。記者廖靜清╱攝影

脂肪肝 篩檢 肝病

延伸閱讀

北市公費流感疫苗剩12萬劑 籲老幼、慢性病患者接種

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

慢性病死亡率下降最大挑戰 高血壓113年釀4.5萬死亡 國建署籲日常量測

總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻

相關新聞

未來養豬政策怎麼走？ 陳駿季：先禁家戶、事業廚餘採過渡期

防堵非洲豬瘟，農業部祭出禁止廚餘養豬禁令，外界關注後續政策走向。農業部長陳駿季今天表示，以農業部來說，全面禁止廚餘養豬愈...

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

小心4惡習讓大腸癌上門！營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

你以為大腸癌是阿公阿嬤的專利？錯！近20年來，50歲以下「早發性大腸癌」案例急速上升，而且腫瘤還更具侵略性。營養師提醒，大腸癌的發生不僅是跟飲食有關，日常4個生活習慣，──高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡不好、壓力長期堆疊，也正在悄悄推高罹癌風險。

北半球氣溫「近3年很不一樣」 鄭明典：氣候似乎進入新狀態

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北半球的氣溫紀錄，「近3年很不一樣」，他說，「最近這3年和過去不太搭嘎」，氣候似乎又進入一...

POCO F8 Ultra、F8 Pro峇里島亮相開賣！Bose喇叭大讚、直擊手機定價功能一次看

POCO F系列手機不斷推陳出新「堆疊」更多新功能！POCO今日11月26日霸氣在峇里島舉辦POCO F8系列手機新品發表會，推出POCO F8 Ultra、POCO F8 Pro等新品，將在明日11月27日在台開賣，不僅搭載許多Xiaomi 17（小米）同款規格，這次手機喇叭還與喇叭與國際音響大廠Bose合作，實測播放音樂時可以感受到環繞音。聯合新聞網《科技玩家》直擊新品現場帶你一次看。

衛福部修法禁「直美」要求補正訓練 台大醫學院長力挺：醫師不是工人

近期衛福部預告修法，要求從事醫學美容醫師，至少須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）引發反彈，衛福部昨天邀學會協商，確定新制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。