衛福部修法禁「直美」要求補正訓練 台大醫學院長力挺：醫師不是工人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫學院長吳明賢今天表示，年輕醫師認為2年PGY訓練時間，直接開始醫美工作可多賺很多錢，「但醫師不是工人，未經過完整醫學訓練就做醫美，形同去當工人。」記者林琮恩／攝影
台大醫學院長吳明賢今天表示，年輕醫師認為2年PGY訓練時間，直接開始醫美工作可多賺很多錢，「但醫師不是工人，未經過完整醫學訓練就做醫美，形同去當工人。」記者林琮恩／攝影

近期衛福部預告修法，要求從事醫學美容醫師，至少須完成畢業後一般醫學訓練（PGY）引發反彈，衛福部昨天邀學會協商，確定新制溯及既往，要求108年後畢業的醫師，未完成訓練者須回醫院受訓，才能執行醫美療程。台大醫學院長吳明賢今天表示，年輕醫師認為PGY訓練時間二年，若直接開始醫美工作可多賺很多錢，「但醫師不是工人，未經過完整醫學訓練就做醫美，形同去當工人。」

吳明賢說，早年從事醫學美容者，僅限皮膚專科及整形外科專科醫師，近年「直美」風氣興起，一學生畢業後不經過專科訓練、PGY訓練，就到醫美診所從事醫學美容業務，這有違醫學教育對醫師養成的要求，醫學系由7年制改置為「6加2年」，目的辨識認為要加強臨床訓練，畢業後完成2年PGY訓練，才是可獨當一面、獨立執業。

本次修法，依不同風險程度，部分高風險醫美手術，要求外科專科醫師資格，而專科醫師除PGY訓練外，還需加上住院醫師訓練。吳明賢說，即使家庭醫學科，在PGY訓練後，也要額外經過3年住院醫師訓練才能任職，外界認為醫美「只是打打雷射」，但過程涉及儀器使用及專業醫療知識，若由沒有完成合法、完整訓練醫師執行，「叫護理師打不是一樣？」

吳明賢說，近年不少網紅醫美醫師在社群媒體竄紅，但他們執行醫美業務，致死、導致殘廢案例層出不窮，衛福部修法為正本清源釐清醫美醫師應有身分，「這是對的，PGY訓練後才能執業沒什麼好爭」，「6加2年」醫學教育改革時，早就講得清楚，盼媒體報導呈現真相與事實，民眾時代少數「亂流」的對外發聲，卻成為多數，「那就很奇怪了。」

年輕醫師選擇走上「直美」之路，原因不外乎工時、薪資等因素。吳明賢說，年輕醫師認為，把2年PGY訓練時間，拿來投入醫美，「可多賺很多錢」，但沒有完成醫學訓練，等同到醫美診所「當工人」，但醫師不是工人，醫師的價值是對病人身體狀況，包括是否適合麻醉等全面評估、診斷，確保醫美過程安全。

