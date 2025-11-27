快訊

台大醫院年收至少3名醫美事故患者！吳明賢挺診所評鑑：醫美不是美容業

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢。本報資料照片。
台大醫院院長吳明賢。本報資料照片。

衛福部擬修法嚴管「直美」現象，除要求醫師完成完整訓練，針對執行削骨、抽脂等高風險手術的醫美診所，將實施評鑑，引發基層反彈，衛福部昨邀40個醫事團體討論，診所評鑑未取得共識。台大醫學院長吳明賢今天表態支持，他說，任何評鑑重點不外乎「醫療品質、病人安全」，台大醫院每年都會收到3、4位醫美事故病人，不乏有人到院時已是植物人，「政府把關，對民眾是好的。」

吳明賢說，實施醫美診所評鑑，目的是為了患者好，把關病人安全及醫療品質，就像醫院不時有各項評鑑，「真的做得好，就不怕人家評鑑」，評鑑制度是對民眾健康福祉的保障，尤其現在資訊氾濫，醫療專業知識含量高且特殊，醫病雙方對醫療資訊掌握程度相差甚鉅，若民眾只從網路廣告、網紅醫師等訊息來源理解醫學美容，恐不夠專業，因此需要政府出面把關，協助民眾判斷。

醫美相關學會質疑，醫院評鑑遭醫策會壟斷，盼真要實施評鑑，應由學會內部執行。對此，吳明賢說，評鑑委由醫策會「是專業問題，沒有壟斷之虞」，且學會設立目的是促進學術發展、實施會員教育訓練、保障會員權利、執行國際交流，如由學會執行評鑑，反而違反其設立目的，醫策會專業人員吃緊時，才會委託學會執行部分業務，且目前只有專科醫師認證委由學會執行，不包括評鑑。

「不少網紅醫美醫師，把病人弄出問題，甚至死亡。」吳明賢說，台大醫院每年至少收到2、3位醫美事故病患，到該院做後續處理，人數最高時，每年可收到3、4人，不少人到院時已是植物人，有些即使盡力救治，仍回天乏術，就連看似最簡單的肉毒桿菌注射，也有人打到失明，躍上媒體報導的醫美糾紛，「只是冰山一角。」

吳明賢痛批，把醫療當作生意「很慘」，受害的將是民眾，執行任何醫療相關業務，重點應保障病人生命安全，依目前情況，醫美事故發生後，即使診所需付數百萬元賠償金，也會認為「多做幾個就賺回來」，因此年輕醫師仍趨之若鶩，但醫美不能被當成生意，醫學美容是醫療行為，而不是「美容業」，政府出手把關是正確方向。

醫美示意圖。圖／AI生成
醫美示意圖。圖／AI生成

衛福部擬修「特管辦法」嚴管醫美診所，除要求醫師資格外，將對診所實施評鑑，基層醫界團認為，診所設立已有繁瑣行政程序把關，評鑑是疊床架屋，頂多視為加分項目，提供民眾選擇時參考，而非強硬規範。衛福部醫事司昨天與醫界團體討論後，要求醫界提出「自律方案」，下周再討論是否實施評鑑，或改為要求醫界自律。

