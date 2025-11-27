快訊

YouBike進駐花蓮！光復災區設10站 前半小時免費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在花蓮光復鄉設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用，昨天啟用。圖／花蓮縣政府提供
花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流潰壩，造成市區數千家戶受災，汽機車等交通工具被洪水沖走或泡在水中受損，微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在鄉內設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用，明年2月底前，前30分鐘免費。

縣府觀光處長余明勲說，洪災後的交通型態已由救災運輸轉成生活通勤，感謝YouBike公司全額負擔系統建置及車輛投入費用，這是縣內首波YouBike公共自行車系統進駐，採用現行2.0規格，會員可透過電子票證、手機App或掃碼等多元方式租借。

余明勳說，10處站點已完成光復火車站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等9處，一處正在規畫，方便民眾在車站、公所、學校及部落間短程使用。

YouBike公司協理蘇聖雄表示，馬太鞍溪堰塞湖重大災害發生後，公司內部立即研議如何能夠實際幫助到地方，決定提出公益捐設方案，建置公共自行車系統，支持災後交通及生活機能恢復。

縣府表示，光復鄉YouBike公益方案施行到明年2月底，期間由YouBike公司吸收系統維運及車輛保養成本，提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率。YouBike公司在縣府災區復原重建中心提供客服駐點服務，協助新會員註冊，也可洽「YouBike東台灣粉絲團」。

觀光處表示，YouBike若成效良好，將研議擴大到鄰近鄉鎮設站，帶動觀光與在地經濟。

微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在花蓮光復鄉設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用。圖／花蓮縣政府提供
YouBike 馬太鞍溪 光復鄉

相關新聞

未來養豬政策怎麼走？ 陳駿季：先禁家戶、事業廚餘採過渡期

防堵非洲豬瘟，農業部祭出禁止廚餘養豬禁令，外界關注後續政策走向。農業部長陳駿季今天表示，以農業部來說，全面禁止廚餘養豬愈...

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

小心4惡習讓大腸癌上門！營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

你以為大腸癌是阿公阿嬤的專利？錯！近20年來，50歲以下「早發性大腸癌」案例急速上升，而且腫瘤還更具侵略性。營養師提醒，大腸癌的發生不僅是跟飲食有關，日常4個生活習慣，──高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡不好、壓力長期堆疊，也正在悄悄推高罹癌風險。

北半球氣溫「近3年很不一樣」 鄭明典：氣候似乎進入新狀態

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北半球的氣溫紀錄，「近3年很不一樣」，他說，「最近這3年和過去不太搭嘎」，氣候似乎又進入一...

POCO F8 Ultra、F8 Pro峇里島亮相開賣！Bose喇叭大讚、直擊手機定價功能一次看

POCO F系列手機不斷推陳出新「堆疊」更多新功能！POCO今日11月26日霸氣在峇里島舉辦POCO F8系列手機新品發表會，推出POCO F8 Ultra、POCO F8 Pro等新品，將在明日11月27日在台開賣，不僅搭載許多Xiaomi 17（小米）同款規格，這次手機喇叭還與喇叭與國際音響大廠Bose合作，實測播放音樂時可以感受到環繞音。聯合新聞網《科技玩家》直擊新品現場帶你一次看。

勞動部最新調查 五成女性感受隱形懷孕歧視、六成擔心懷孕影響升遷

去年新北市一位劉姓女子因懷孕遭資遣，家庭面臨經濟壓力釀成兇案。立委質詢指出，政府鼓勵生育，「懷孕歧視」在台灣職場卻屢見不...

