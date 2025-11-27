YouBike進駐花蓮！光復災區設10站 前半小時免費

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖9月溢流潰壩，造成市區數千家戶受災，汽機車等交通工具被洪水沖走或泡在水中受損，微笑單車公司提出公益方案，投入150輛YouBike，在鄉內設置10處站點，方便居民上班、上課、外出採買使用，明年2月底前，前30分鐘免費。

縣府觀光處長余明勲說，洪災後的交通型態已由救災運輸轉成生活通勤，感謝YouBike公司全額負擔系統建置及車輛投入費用，這是縣內首波YouBike公共自行車系統進駐，採用現行2.0規格，會員可透過電子票證、手機App或掃碼等多元方式租借。

余明勳說，10處站點已完成光復火車站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心、光復鄉民代表會等9處，一處正在規畫，方便民眾在車站、公所、學校及部落間短程使用。

YouBike公司協理蘇聖雄表示，馬太鞍溪堰塞湖重大災害發生後，公司內部立即研議如何能夠實際幫助到地方，決定提出公益捐設方案，建置公共自行車系統，支持災後交通及生活機能恢復。

縣府表示，光復鄉YouBike公益方案施行到明年2月底，期間由YouBike公司吸收系統維運及車輛保養成本，提供前30分鐘免費，前4小時每30分鐘12元，4小時後採累進費率。YouBike公司在縣府災區復原重建中心提供客服駐點服務，協助新會員註冊，也可洽「YouBike東台灣粉絲團」。