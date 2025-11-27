快訊

非洲豬瘟衝擊豬肉攤商生計 苗栗加碼1萬元即日起受理申請

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
非洲豬瘟衝擊豬肉攤商生計，中央補助每攤3萬元，苗栗縣政府公告再加碼補助1萬元，並自即日起開辦申請作業。圖／苗栗縣政府提供
非洲豬瘟衝擊豬肉攤商生計，中央補助每攤3萬元，苗栗縣政府公告再加碼補助1萬元，並自即日起開辦申請作業。圖／苗栗縣政府提供

台中市某養豬場上月間爆發非洲豬瘟疫情，引發全台豬隻禁宰禁運15天防疫大作戰，連帶影響豬肉攤商生計，除經濟部補助每攤3萬元，苗栗縣政府公告再加碼補助1萬元，並自即日起開辦申請作業，由各鄉鎮市公所彙整攤商申請資料，以市場為單位造冊函送縣府。

縣府表示，此項補助依據「苗栗縣非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助計畫」辦理，補助標準及金額為，配合農業部公告今年10月22日中午12時起，全國禁宰、禁運活體豬至今年11月6日中午12時止，期間暫停販售生鮮溫體豬肉而造成營業損失者，每攤補助1萬元。

受補助之對象及條件為，鄉鎮市公所列管有案之公民有零售市場、攤販集中場及攤販，專營販售生鮮溫體豬肉之攤商；攤商有營業事實，並於國內非洲豬瘟疫情前即在傳統市場內從事生鮮溫體豬肉販售者；攤商於國內非洲豬瘟疫情後，配合活體豬禁宰禁運政策而暫停販售生鮮溫體豬肉造成損失者。

吳姓攤商說，之前很憂心非洲豬瘟疫情持續擴大，會嚴重影響生計，還好現在疫情已獲控制，未再傳出有其他案例發生，對於配合防疫期間的收入損失，不僅中央政府體恤補助，很高興苗栗縣政府也看到了。

縣府也呼籲，攤商及地方主管機關應確保補助申請內容之正確性，如有隱匿不實、造假、虛報、浮報或重複請領等情事，縣府得駁回其申請；獲得補助之攤商須在傳統市場內持續營業中，縣府得派員隨機至現場督導查核，如發現攤商已歇業或更換販售業種者，得追回已撥付之補助款。

