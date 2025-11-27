寄養量能爆滿！南投38戶撐79名孩子 兩代寄養媽媽盼更多人同行

寄養量能吃緊，南投38戶寄養家庭卻照顧79名兒少，面臨爆滿困境。南投家扶中心27日號召熱心民眾參與，退休幼教老師鄒淑娟與女兒王嘉琳，分享相繼成為寄養家庭的心路歷程，以親身經驗呼籲更多家庭加入，為受虐與失依兒少撐起安全的家。

南投寄養系統已近滿載，部分家庭需同時照顧多名孩子，壓力沉重。鄒淑娟近60歲投入寄養家庭，憑藉多年幼教經驗，已照顧3名寄養男孩。她說，許多孩子帶著創傷而來，需要時間重新建立安全感。雖然體力不如以往，但看到孩子逐漸穩定，成就感大於所有辛苦。

女兒王嘉琳看著母親投入寄養多年，也在先生支持下加入寄養家庭，成為第二代寄養爸媽。她說，寄養並不是「替別人帶孩子」，而是把來到家門前的孩子視為家人，孩子期待的眼神，更讓她深刻感受到安置家庭的重要。

南投縣社會及勞動局長林志忠指出，南投寄養家庭平均年齡55歲，照顧負荷高，加上近半數寄養童為創傷或特殊需求兒少，使量能更為緊繃。他說，寄養家庭的缺口非常迫切，除了鼓勵現有家庭的子女接棒，也希望更多社會大眾願意加入。

南投家扶主任李雅婷說，今年上半年全台兒少通報案件突破3.6萬件，平均每天100至200名兒少需要緊急安置；南投寄養家庭照顧的兒少已達80名，量能逼近上限。新寄養家庭從訓練到正式加入需1.5至2年，因此必須加速補足人力，以免未來缺口更大。

鄒淑娟母女強調，寄養不是施捨，而是陪伴，每個受傷的孩子，都值得被愛、被疼惜，也值得重新開始，希望更多家庭加入行列，共同成為孩子人生中最重要的支柱。