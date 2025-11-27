聽新聞
0:00 / 0:00
台紐交流新里程！紐西蘭旅客來台11月29日起可e-Gate快速通關
我國再推智慧國境新進程！內政部長劉世芳將在11月29日正式宣布開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關（e-Gate），並與紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部南部辦事處副處長張俊裕、觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任黃坤宏及移民署署長林宏恩共同啟動機制，象徵台紐互惠邁入新階段。
此次啟用典禮融入移民署「移民節」活動，由多國嘉賓共同見證台紐友好新頁，移民署以「島嶼對話」為主視覺，將台灣與紐西蘭兩座島嶼並置，呼應雙方多元文化背景及自然風貌的相似性，凸顯彼此交流更緊密。
目前我國各大國際機場與港口共有121座自動通關設備，移民署表示，紐籍旅客只要持晶片護照、效期6個月以上，年滿12歲且身高120公分，即可免費註冊使用 e-Gate；今年10月1日起全面上線的線上入境登記表，也讓旅客來台前即可完成基本資料填報，搭配自動通關大幅減少排隊等候時間。
移民署署長林宏恩指出，政府推動智慧邊境服務，目的在提升旅客便利性與國門形象，這次台紐互惠合作上路，不僅象徵雙邊往來更緊密，也預期將帶動觀光、商務與教育等交流，也強調，未來將持續洽談更多國家納入互惠範圍，「讓外籍旅客感受到，來台灣就像回家一樣便利」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言