台紐交流新里程！紐西蘭旅客來台11月29日起可e-Gate快速通關

我國再推智慧國境新進程！內政部長劉世芳將在11月29日正式宣布開放紐西蘭旅客使用台灣自動通關（e-Gate），並與紐西蘭商工辦事處代表梁思齊、外交部南部辦事處副處長張俊裕、觀光署高雄國際機場旅客服務中心主任黃坤宏及移民署署長林宏恩共同啟動機制，象徵台紐互惠邁入新階段。

此次啟用典禮融入移民署「移民節」活動，由多國嘉賓共同見證台紐友好新頁，移民署以「島嶼對話」為主視覺，將台灣與紐西蘭兩座島嶼並置，呼應雙方多元文化背景及自然風貌的相似性，凸顯彼此交流更緊密。

目前我國各大國際機場與港口共有121座自動通關設備，移民署表示，紐籍旅客只要持晶片護照、效期6個月以上，年滿12歲且身高120公分，即可免費註冊使用 e-Gate；今年10月1日起全面上線的線上入境登記表，也讓旅客來台前即可完成基本資料填報，搭配自動通關大幅減少排隊等候時間。