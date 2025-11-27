快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

短期多重用藥恐致命！嘉基研究證實抗膽鹼藥提高心臟驟停風險

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉基與成大研究團隊研究顯示，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險(示意圖)。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基與成大研究團隊研究顯示，短期內累積使用多種具抗膽鹼作用的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險(示意圖)。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院與成功大學合作發表最新大型研究，證實短期內累積使用多種具「抗膽鹼作用」的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。研究成果刊登於國際心血管權威期刊《European Heart Journal》，為全球目前同領域規模最大研究。院長陳煒表示，這是台灣臨床研究的重要里程碑，也是用藥安全的重要證據

研究由嘉基副院長宋昇峯、急診醫師蔡銘仁、臨床數據中心楊昕禕與成大教授賴嘉鎮共同進行，利用健保資料庫分析2011至2021年間17萬3974名、40歲以上OHCA患者的用藥紀錄，針對發生前30天的抗膽鹼用藥累積量進行比對。結果發現，累積抗膽鹼負荷愈高，心臟驟停風險愈大，呈現明顯劑量反應效應；40至64歲族群風險最高可增至2倍，65歲以上更達2.2倍。

研究團隊指出，具抗膽鹼作用的藥物廣泛存在於抗過敏藥、腸胃藥、止暈止吐藥、安眠藥及膀胱治療藥，尤其中老年族群多重用藥情況普遍，容易在不自覺中累積達危險值，提醒「藥多不代表好」。

嘉基院長陳煒表示，研究提供重要用藥安全證據，證實常見藥物只要累積到一定程度，也可能對心臟造成致命衝擊，呼籲民眾就醫時務必主動揭露所有用藥，以利精準評估。嘉基強調將持續提升用藥安全管理，打造更安全的醫療照護環境，守護民眾健康。

嘉基副院長、神經內科宋昇峯醫師（左），急診醫學部醫師蔡銘仁（右二），臨床數據中心主任楊昕禕（右），以及成大教授賴嘉鎮（左二）。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉基副院長、神經內科宋昇峯醫師（左），急診醫學部醫師蔡銘仁（右二），臨床數據中心主任楊昕禕（右），以及成大教授賴嘉鎮（左二）。圖／嘉義基督教醫院提供
研究成果刊登於國際心血管權威期刊《European Heart Journal》。圖／嘉義基督教醫院提供
研究成果刊登於國際心血管權威期刊《European Heart Journal》。圖／嘉義基督教醫院提供

風險 用藥安全 證據

延伸閱讀

韓17歲高中生痙攣發作遭14家醫院拒收 心臟驟停身亡

影／南韓濟州重大車禍！6旬翁駕車衝撞慘況曝光 3人心臟驟停、10人受傷

嘉基引進鼻噴式流感疫苗 幼童免針接種更友善

香港籍68歲婦高雄饗食天堂用餐噎住OHCA…護理師跳出急救

相關新聞

未來養豬政策怎麼走？ 陳駿季：先禁家戶、事業廚餘採過渡期

防堵非洲豬瘟，農業部祭出禁止廚餘養豬禁令，外界關注後續政策走向。農業部長陳駿季今天表示，以農業部來說，全面禁止廚餘養豬愈...

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

小心4惡習讓大腸癌上門！營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

你以為大腸癌是阿公阿嬤的專利？錯！近20年來，50歲以下「早發性大腸癌」案例急速上升，而且腫瘤還更具侵略性。營養師提醒，大腸癌的發生不僅是跟飲食有關，日常4個生活習慣，──高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡不好、壓力長期堆疊，也正在悄悄推高罹癌風險。

男便秘自行用長管灌瀉藥！「捅破直腸」引發腹膜炎險喪命

65歲黃姓男子長期受便秘之苦，常自行以瀉藥灌腸，日前使用長管把瀉藥送入直腸深處，不料引發劇痛送醫急診，電腦斷層掃描赫然發...

北半球氣溫「近3年很不一樣」 鄭明典：氣候似乎進入新狀態

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北半球的氣溫紀錄，「近3年很不一樣」，他說，「最近這3年和過去不太搭嘎」，氣候似乎又進入一...

年輕人也高風險！氣溫驟降小心「起床第一步」 醫示警：3部位最易拉傷

據日媒「TBS NEWS DIG」報導，在氣溫下降的冬天，日常生活中看起來很平常的動作，其實都隱藏著「急性拉傷風險」，像腰部扭傷（俗稱閃到腰）、背部拉傷、以及冬季特別常見的急性膝蓋拉傷。平井整形外科診所副院長平井志馬說明，膝蓋周圍血管密集，在氣溫驟降時肌肉特別容易變硬，一旦起身、下床或下樓梯時突然出力，就可能痛得動彈不得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。