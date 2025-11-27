短期多重用藥恐致命！嘉基研究證實抗膽鹼藥提高心臟驟停風險
嘉義基督教醫院與成功大學合作發表最新大型研究，證實短期內累積使用多種具「抗膽鹼作用」的藥物，會顯著提高院外心臟驟停（OHCA）風險。研究成果刊登於國際心血管權威期刊《European Heart Journal》，為全球目前同領域規模最大研究。院長陳煒表示，這是台灣臨床研究的重要里程碑，也是用藥安全的重要證據。
研究由嘉基副院長宋昇峯、急診醫師蔡銘仁、臨床數據中心楊昕禕與成大教授賴嘉鎮共同進行，利用健保資料庫分析2011至2021年間17萬3974名、40歲以上OHCA患者的用藥紀錄，針對發生前30天的抗膽鹼用藥累積量進行比對。結果發現，累積抗膽鹼負荷愈高，心臟驟停風險愈大，呈現明顯劑量反應效應；40至64歲族群風險最高可增至2倍，65歲以上更達2.2倍。
研究團隊指出，具抗膽鹼作用的藥物廣泛存在於抗過敏藥、腸胃藥、止暈止吐藥、安眠藥及膀胱治療藥，尤其中老年族群多重用藥情況普遍，容易在不自覺中累積達危險值，提醒「藥多不代表好」。
嘉基院長陳煒表示，研究提供重要用藥安全證據，證實常見藥物只要累積到一定程度，也可能對心臟造成致命衝擊，呼籲民眾就醫時務必主動揭露所有用藥，以利精準評估。嘉基強調將持續提升用藥安全管理，打造更安全的醫療照護環境，守護民眾健康。
