可口可樂原本不是飲料…成分還有古柯鹼？風行全球百年祕密曝光

聯經出版／ 文／廖泊喬
可口可樂是很多人從小喝到大的飲料。(美聯社)
或許很多人都聽說過，可口可樂(Coca-Cola)當年之所以能迅速走紅，成為百年來的熱門飲料，最初十多年其成功的關鍵就在於「古柯鹼」，而這也是古柯鹼首次在全球流行的時期。

《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》。圖/聯經出版提供
《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》。圖/聯經出版提供

可口可樂公司從不避諱飲料曾添加過古柯鹼的過去，因為產品的名稱就源自於其成分： 古柯／古柯樹的「Coca」加上可樂果(kola nuts)的「Kola」，「Coca-Cola」就此誕生！

其實最初，可口可樂的用途並不僅僅是解渴，反而更像是一種宣稱具有療效的藥物飲品。一八八六年，古柯鹼可口可樂以「提神藥飲」的身分上市，廣告還特別強調其「含有古柯植物的滋補性」，銷售量還因此一路飆升。

(本文摘錄自《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

可口可樂 飲料

