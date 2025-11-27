快訊

未來養豬政策怎麼走？ 陳駿季：先禁家戶、事業廚餘採過渡期

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
圖為養豬業示意圖。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片
圖為養豬業示意圖。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片

防堵非洲豬瘟，農業部祭出禁止廚餘養豬禁令，外界關注後續政策走向。農業部長陳駿季今天表示，以農業部來說，全面禁止廚餘養豬愈快愈好，目前大方向會先禁用家戶廚餘，事業廚餘則採過度期。農業部也在研議落日方式，讓廚餘養豬業者有較好的過渡期。

立法院經濟委員會上午併案審查朝野立委所提森林法部分條文修正草案，陳駿季列席並備質詢。會前接受媒體聯訪談到廚餘養豬禁令，委員會中，許多立委也對此議題相當關切。

針對禁止廚餘養豬政策，陳駿季表示，政府將採「分階段處理」，首先，家戶廚餘確定全面禁用，不再開放。餐廳、團膳等事業廚餘在過渡期內仍可使用，但須蒸煮、監控與回溯管理。

國民黨立委張嘉郡質疑，餐廳後門的廚餘桶常與家戶廚餘混倒，「怎麼區分？怎麼監控？」她並指出，若只有8% 豬農仍使用廚餘，其他92%使用飼料的豬農卻仍要承擔相同風險，政策形同半套防疫，讓所有豬農承擔少數人的高風險。

立委盧縣一則表示，豬農普遍擔心政策不明，恐怕再造成下一次疫情。農業部應提出明確的全面禁用時程，「過度期要多久？3年？10年？還是永遠？」陳駿季表示，事業廚餘風險較低，但確實不是零風險，至於過度期，需與環境部及地方政府討論後才能決定。

陳駿季隨後在接受立委李玉玲質詢時進一步說明，事業廚餘保留過渡期，但須落實高溫蒸煮、即時監控、完整追蹤管理，以及經縣市政府同意等等程序。他說，未來會訂定「落日條款」，讓廚餘養豬有明確期限，給予豬農足夠的轉型緩衝。但時間表尚需與環境部及各地方政府進一步協商。

李玉玲說，若廚餘逐步退出養豬體系，豬農勢必要改用飼料，而飼料高度仰賴黃豆、玉米，成本本就偏高，恐使小型豬農經營更加艱難。未來改用飼料後，農業部會繼續給予補助嗎？

陳駿季表示，本次禁止廚餘期間，政府已啟動補貼，未來若全面改用飼料，將提供轉型補助，包含：飼料成本補貼、購置飼料相關設備的補助等等。

農業部長陳駿季前往立法院經濟委員會備質詢。記者季相儒／攝影
農業部長陳駿季前往立法院經濟委員會備質詢。記者季相儒／攝影

豬農 廚餘 飼料 非洲豬瘟

