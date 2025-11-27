快訊

施工吊鋼構 國3土城至中和段12月1日起北向主線夜間封4天

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
高公局增設金城交流道，國道3號土城至中和路段，自12月1日起北向主線11時至隔天上午6時連續4天封閉施工，請駕駛用路人注意提早改道。資料來源／高工局
高公局增設金城交流道，國道3號土城至中和路段，自12月1日起北向主線11時至隔天上午6時連續4天封閉施工，請駕駛用路人注意提早改道。資料來源／高工局

高公局增設金城交流道，國道3號土城中和路段，自12月1日起北向主線11時至隔天上午6時連續4天封閉施工，進行鋼構吊裝作業，國道警察局呼籲駕駛用路人注意提早改道。

配合國道3號增設金城交流道工程鋼構吊裝作業，高公局第一新建工程分局將在今年12月1日至4日，每日夜間11時至翌日清晨6時進行施工，屆時將封閉國3土城交流道至中和交流道間北向主線車道。

新北市警局相關建議改道路線如下：

國3北上車輛→ 由土城交流道北出匝道離開國道→右轉中央路三段→金城路→連城路→中正路→由中和交流道北向入口匝道回到國3北上。

樹林→台65→國3土城北上方向車輛→直行下橋至中華路二段右轉→左轉金城路→連城路→中正路→由中和交流道北向入口匝道進入國3。

台65南向轉國3土城交流道南下車流→於台65土城一匝道直行下橋→中華路右轉→中央路右轉→從土城交流道南向入口匝道上國3。

土城城林路東行→台65北向車輛→下橋後至中華路二段口迴轉→重新接回台65土城一交流道。

土城中央路、大安路車流→改行金城路東向→連城路→中正路→從中和交流道北向匝道進入國3。

警方呼籲，行經施工區請減速慢行、配合指示牌與現場導引，相關封閉資訊可留意國道資訊可變標誌或撥打 1968查詢及上高速公路 1968網站：https://1968.freeway.gov.tw / 即時訊息。

土城 國道 中和

未來養豬政策怎麼走？ 陳駿季：先禁家戶、事業廚餘採過渡期

防堵非洲豬瘟，農業部祭出禁止廚餘養豬禁令，外界關注後續政策走向。農業部長陳駿季今天表示，以農業部來說，全面禁止廚餘養豬愈...

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

小心4惡習讓大腸癌上門！營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

你以為大腸癌是阿公阿嬤的專利？錯！近20年來，50歲以下「早發性大腸癌」案例急速上升，而且腫瘤還更具侵略性。營養師提醒，大腸癌的發生不僅是跟飲食有關，日常4個生活習慣，──高糖高脂低纖飲食、久坐少動、睡不好、壓力長期堆疊，也正在悄悄推高罹癌風險。

男便秘自行用長管灌瀉藥！「捅破直腸」引發腹膜炎險喪命

65歲黃姓男子長期受便秘之苦，常自行以瀉藥灌腸，日前使用長管把瀉藥送入直腸深處，不料引發劇痛送醫急診，電腦斷層掃描赫然發...

北半球氣溫「近3年很不一樣」 鄭明典：氣候似乎進入新狀態

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北半球的氣溫紀錄，「近3年很不一樣」，他說，「最近這3年和過去不太搭嘎」，氣候似乎又進入一...

年輕人也高風險！氣溫驟降小心「起床第一步」 醫示警：3部位最易拉傷

據日媒「TBS NEWS DIG」報導，在氣溫下降的冬天，日常生活中看起來很平常的動作，其實都隱藏著「急性拉傷風險」，像腰部扭傷（俗稱閃到腰）、背部拉傷、以及冬季特別常見的急性膝蓋拉傷。平井整形外科診所副院長平井志馬說明，膝蓋周圍血管密集，在氣溫驟降時肌肉特別容易變硬，一旦起身、下床或下樓梯時突然出力，就可能痛得動彈不得。

