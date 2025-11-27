快訊

外國情侶道謝「謝主隆恩、多謝大俠」 Cheap神回1句 網笑遇到古文怪物

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
外籍遊客示意圖。圖／AI生成
外籍遊客示意圖。圖／AI生成

法籍YouTuber酷製作的網路節目「中文怪物」爆紅之後，也讓大眾注意到很多外籍人士中文能力甚至比台灣人還強。百萬網紅「Cheap」也在臉書分享遇到外國人問路的趣事，他表示，在台北碰到外國情侶問他「黃家香腸」怎麼去，他熱心帶對方前往，得到的回應不是「謝謝」，兩人向他雙手抱拳先後說「謝主隆恩」、「多謝大俠」。

Cheap表示，台北汀州路附近的「黃家香腸」總是大排長龍，不少外國觀光客慕名而來，堪稱國旅之光。他日前在螢橋國小附近遇到一對外國情侶，秀相片給他看，用英文問這家店怎麼去，因為就在附近，他就帶兩人前往，抵達後這對外國情侶表示感謝不是說「謝謝」，而是雙手抱拳，男方說「謝主隆恩」，女方說「多謝大俠」。他滿頭問號，只好回「在下不才，告辭」，趕快遁走。

其他網友表示，「是都在看鹿鼎記學中文嗎」、「不知道看了什麼奇怪的電影」、「不是應該接：大俠請留步」、「不是應該說平身」、「不足掛齒才對」、「遇到古文怪物」、「哪個台灣人亂教」、「遇到穿越時空的朋友了」、「現在能體會日本人聽我們說日文用一堆敬語的感覺了吧」、「日本人可能也是常常聽著我們動畫學來的日文一頭霧水的樣子」、「外國朋友又看了什麼怪怪的片學中文了，以前就有個不知道哪裡來的非洲朋友，跟我說謝謝葛葛」。

中文 朋友 情侶

