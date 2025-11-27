男便秘自行用長管灌瀉藥！「捅破直腸」引發腹膜炎險喪命

65歲黃姓男子長期受便秘之苦，常自行以瀉藥灌腸，日前使用長管把瀉藥送入直腸深處，不料引發劇痛送醫急診，電腦斷層掃描赫然發現他的直腸上端有一個巨大破洞，糞水隨著破洞流進腹腔，引發嚴重的腹膜炎。

大千綜合醫院表示，黃姓男子長期便秘，但飲食控制無法改善，因此每天都服用強力軟便劑，甚至每隔兩、三天無法解便時，就會自行灌腸。日前他又因為連續3天無法解便而自行灌腸，卻沒有效果，於是改用更長的管子，把瀉藥送入直腸深處灌腸，沒想到竟突然引發劇痛，被家人緊急送至大千急診，檢查發現他出現腹膜炎。

大千醫院外科部主任馮啟彥緊急為男子進行腹腔鏡手術，手術中發現患者直腸上端靠近乙狀結腸的轉彎處，有個直徑2公分的破洞，研判應是太用力灌腸造成的腸道破裂，這個破洞讓大量的宿便流進腹腔，才會引發嚴重的腹膜炎。幸好病人在接受手術後順利康復，嚇得他直呼「再也不敢自己隨意灌腸了」。

馮啟彥指出，便秘是現代人常見的問題，改善方式建議先從調整飲食、培養生活習慣及規律運動著手。調整飲食的方法包括，增加膳食纖維（多吃蔬菜、水果、全穀類）；攝取足夠水分（每日飲水約1500到2000毫升）；補充益生菌，促進腸道健康。

培養生活習慣方面包括，培養定時排便習慣；如廁時不要久坐，可使用椅凳讓雙腿抬高，幫助放鬆骨盆底肌肉；有便意時要立即如廁，不可忍耐。如果上述方式仍無法改善便秘問題，建議尋求醫師協助，經醫師評估狀況後安排適合的藥物。如果糞便阻塞嚴重時，醫師可能會使用灌腸劑來潤濕和軟化糞便，再以手動移除糞便。