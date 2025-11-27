輔助駕駛系統「非」自動駕駛！高公局曝6種難辨識路況情境：握好方向盤

近年來，輔助駕駛系統（ADAS）已逐漸成為新車標準配備，雖ADAS的車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能可減少駕駛負擔，但部分駕駛人對於ADAS功能認知明顯不足或過度依賴而有分心鬆懈之傾向，恐易造成交通事故。交通部高公局表示，有6種可能無法正確辨識路況的情境，駕駛人應肩負車輛控制責任，不得放開雙手駕駛，並隨時注意路況。

高公局說，目前台灣市售車輛所配備ADAS屬國際SAE J3016標準之Level 0至2等級，仍屬輔助性質而非自動駕駛；經高公局整理，仍有6種可能無法正確辨識路況的情境，包含與前車速差過大，前車未行駛於車道正中間，前車突然轉向或切入，行駛路形特殊，大雨、濃霧、強光等用路環境，前車外型特殊等，駕駛人應肩負車輛控制責任，不得放開雙手駕駛，並隨時注意路況。

高公局說，今年9月1日夜間於國3北向203.7公里處，1輛小客車因故障、跨線停於路肩與輔助車道間，遭後方開啟ADAS小客車追撞，即屬於上述「與前車速差過大」、「前車未行駛於車道正中間」之2種情境；9月9日下午於國3北向253.2公里處，1輛施工緩撞車於內車道警戒時，遭後方開啟ADAS小客車追撞，則屬於上述「與前車速差過大」之情境。

高公局表示，駕駛時若雙手離開方向盤，可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「或以其他危險方式駕車」，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，爰請用路人切勿以身試法。

高公局強調，輔助駕駛僅能協助駕駛者，而非取代駕駛操作。駕駛人應時刻保持警覺，全程握好方向盤，隨時做好適當的操作，以確保行車安全。