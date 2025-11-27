國旅的感性與理性！下雪的佐登妮絲城堡 高雄洲際酒店竟能「永續奢華」？

城市的光影變幻中，總有一些角落，用它們獨特的方式，輕聲訴說著動人的故事。在南台灣，嘉義的「佐登妮絲城堡」與港都的「高雄洲際酒店」，不約而同地在「2025年第八屆網路口碑之星」發光。

一個是夢幻的歐式城堡觀光工廠，另一個是頂級的國際星級旅館，似乎走在兩條截然不同的道路上。然而，當我們深入探尋，會發現它們成功的背後，共享著一個溫暖的核心：它們都不再只是販售產品或服務，而是用充滿情感的「故事」，為人們打造一場又一場難以忘懷的沉浸式體驗。

佐登妮絲城堡｜將「美」化為一場可親身感受的五感旅程

翻攝FB／佐登妮絲城堡 Château De Jourdeness

翻攝FB／佐登妮絲城堡 Château De Jourdeness

還記得去年冬天，那場席捲社群的「城堡飄雪」嗎？當潔白的雪花從天而降，輕輕覆蓋在巴洛克風格的建築上，彷彿瞬間將嘉義帶到了歐洲。一名網友在Threads上分享的影片，引來超過九千個讚，那不僅僅是數字，更是九千多顆被浪漫融化的心。

這，就是佐登妮絲城堡的魔力。

「最打動大家的，是我們把『美』變成一場可被親身感受的故事。」佐登妮絲城堡感性地分享。這句話，完美詮釋了他們成功的秘訣。從踏入園區開始，香氛的引導、光影的氛圍、互動劇場的驚喜，到親手製作一份屬於自己的紀念品，這趟旅程調動了所有感官，也傳遞佐登妮絲城堡作為公司邁向百年企業的精神和決心。

《網路溫度計DailyView》

・智慧科技，感動加倍：攜手嘉義縣政府打造的光雕互動體驗館，讓遊客的畫作即時變成立體光影，這項巧思創造了超過5,000次的網路互動。引入AI導覽機器人與多國語言服務後，AI相關議題的網路聲量更飆升了359.3%，科技不再冰冷，而是串連情感的橋樑。

《網路溫度計DailyView》

我們將它與歐式城堡結合，製造一種「夢中巴黎」的反差驚喜，讓遊客在熟悉與異國之間找到拍照與想像的空間。這個策展手法成功引發社群的二次創作與口碑擴散。

《網路溫度計DailyView》

・季節限定，創造期待：從萬聖節的奇幻派對，到萬聖節的南台灣最大規模人造雪，再到2025年引爆話題的「法國時光」主題與全台唯一的法式鐵塔。佐登妮絲城堡深諳「儀式感」的魅力，讓遊客願意一再重遊，因為每一次，都有新的故事等著他們。

・口碑桂冠，人氣證明：憑藉著源源不絕的創意，佐登妮絲城堡連續獲得「網路人氣標章」2025年第一季至第三季的肯定，榮獲「2025年第八屆網路口碑之星」「觀光休閒領域」觀光工廠的領航創新獎，實現了口碑與人氣的雙贏。

高雄洲際酒店｜奢華體驗如何兼顧永續？

高雄洲際酒店提供

高雄洲際酒店提供

2024年聖誕節，一個巨大的聖誕帽造型聖誕樹空降飯店門口，迅速成為城市最熱門的打卡地標，創造了高達2,487次的網路互動數。這頂可愛的帽子，不僅點亮了節慶氛圍，也巧妙地拉近了頂級酒店與大眾的距離，展現了品牌溫暖、富有人文品味的一面。

高雄洲際酒店正以一種安靜而堅定的姿態，重新定義「永續奢華」。

・國際肯定，品質的勳章：2024年獲得《World Travel Awards》「Taiwan's Leading Hotel」殊榮，今年再奪下國際旅遊雜誌《DestinAsian》Readers’ Choice Awards「台灣最佳酒店」的肯定，接連的殊榮證明了其無可挑剔的服務品質，也帶動品牌聲量年增105.1%。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

・永續先行，業界的標竿：酒店從籌備階段便將減碳與節能視為核心。2024年2月，正式取得環境部「碳足跡標籤」，成為南台灣首家獲此認證的國際級飯店，同步通過IHG GreenEngage第一級標章審核。每一間房每日碳排放量僅21公斤，是同級飯店的一半。

・融入日常，看得見的溫柔：2024年6月全面停用一次性瓶裝水、提高在地食材使用比例、推動剩食循環再利用…高雄洲際酒店分享，從智能能源監控、環保建材應用到在地採購與餐飲減量，每項措施皆落實於日常營運，讓消費者在享受五星級奢華體驗的同時，也感受到品牌對環境責任的承諾。

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

這些看似微小的舉動，卻讓高雄洲際酒店近一年的信任正面聲量成長了47.5%。透過長期整合式行銷策略，將數位廣告、KOL體驗與會員互動有機結合，不僅提升品牌聲量與好感度，更深化與受眾的情感連結榮獲2025第八屆網路口碑之星「觀光休閒領域」星級旅館的策略卓越獎。

