快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

東北季風接力 周末回暖放晴 天琴颱風今起3天滯留打轉

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
受到南邊來的一波波水氣影響，今天水氣比較多的影響之下，桃園以北、東半部、南部地區偶爾有些降雨。不過，比較明顯降雨主要是迎風面的北台灣，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭。東南部以及屏東、恆春半島，降雨也會相對比較明顯。本報資料照片
受到南邊來的一波波水氣影響，今天水氣比較多的影響之下，桃園以北、東半部、南部地區偶爾有些降雨。不過，比較明顯降雨主要是迎風面的北台灣，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭。東南部以及屏東、恆春半島，降雨也會相對比較明顯。本報資料照片

未來1周受到兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，北台灣溫度變化上起伏比較大，其他各地也要稍微留意早晚氣溫偏低的情形。會有中高層水氣影響，所以雲量增多、零星降雨。山區雨勢可能比較增多，前往山區注意天氣變化。天琴颱風對台灣沒有什麼影響，不過中高層水氣變化還是偏多一些。

朱美霖表示，今明兩天受到東北季風影響，周六、周日東北季風減弱，很快在下周一開始又有東北季風增強影響，因此在北台灣白天溫度舒適至稍涼，早晚各地偏涼偏冷，注意日夜溫度變化。未來1周也有一些受到中高層水氣影響，雲量略為增多，山區降雨機率也會稍微增加。

在西南方海域、南海這一帶，距離台灣比較遙遠的天琴颱風，朱美霖表示，今天上午8時位置在鵝鑾鼻西南方大約1200公里海面上，未來這個颱風今天至周日左右，會在南海以比較緩慢的速度滯留、打轉。

不過，朱美霖表示，天琴颱風後續從周日至下周一逐漸往西到中南半島一帶，也因此這段期間颱風的外圍中高層水氣也會有一波波往北移動到台灣附近的趨勢，也因此未來1周偶爾受到中高層雲系通過的影響。

今天的天氣，朱美霖表示，台灣上空有一些中高層雲系通過，所以在中南部、花東雲量偏多。今天台灣附近水氣偏多，大範圍中高層雲系也有帶來一些降雨，不過主要降雨是愈往南、往東南比較明顯，蘭嶼、綠島一帶，還有南部恆春半島、東南部地區都有零星回波正在通過，造成短暫降雨。中部以北雲量偏多，西半部雖然有些回波通過，但雨量不是很多，感受上是雲量偏多一些，會有比較少量的降雨出現。

朱美霖表示，比較明顯降雨在蘭嶼、綠島，蘭嶼過去24小時累積雨量超過80毫米，達到大雨等級，目前氣象署發布大雨特報。屏東恆春半島也有一些逐漸在累積的雨量出現，其他各地大致上雨量不是特別偏多，主要是宜蘭和一些山區有一些零星降雨。

未來1周天氣，朱美霖表示，今明兩天持續受到東北季風影響，再加上南邊的天琴颱風外圍水氣，有些中高層雲系正在通過。明天這樣的雲系會略為減少一些，隨著高壓東移出海，會帶來比較乾冷空氣，所以明天清晨留意氣溫上可能比今天再下降1、2度左右。

朱美霖表示，周六、周日隨著高壓東移，台灣附近風場轉為偏東風，東北季風減弱的情形之下，周六、周日溫度再增加一些，感受上比較舒適。下一波東北季風從周日晚間開始，一小波東北季風影響，下周三之後有下一波比較明顯的高壓梯度影響，所以下周三、下周四還是受到東北季風影響的天氣型態。

未來1周降雨趨勢，朱美霖表示，受到南邊來的一波波水氣影響，今天水氣比較多的影響之下，桃園以北、東半部、南部地區偶爾有些降雨。不過，比較明顯降雨主要是迎風面的北台灣，包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭。東南部以及屏東、恆春半島，降雨也會相對比較明顯。其他各地大致上多雲為主。

朱美霖表示，周五之後還是有一波波中高層水氣通過，周五清晨水氣偏多，白天有再減少趨勢，以山區零星降雨為主。周六、周日雖然恢復多雲到晴天氣為主，偏東風的環境，迎風面基隆北海岸、東北部、東南部地區周日受下一波水氣北上影響，降雨有逐漸增多情形，山區有零星降雨。下周一至下周三受到下一波的東北季風影響之下，迎風面和東半部也可能會有零星降雨出現。

溫度趨勢，朱美霖表示，今明兩天東北季風影響之下，白天氣溫20至23度之間，感受舒適至偏涼。早晚部分，從明天清晨，甚至到周六清晨，這兩個清晨的時間點是氣溫比較偏低的時間點，中部以北、東北部低溫下探14至16度左右，其他各地大約16至18度上下，所以感受上偏涼、偏冷。

朱美霖表示，周六、周日隨著東北季風減弱，各地白天氣溫可以來到25至28度之間，日夜溫差偏大。下周一至下周三在下一波東北季風影響之下，比較有感的是北台灣的部分，白天氣溫再度下降，來到23度上下，整天溫度偏涼一些些，其他各地也要留意日夜溫差的情形。

海邊的風浪和沿海的強風也要稍微留意。朱美霖表示，今天在台南以北到基隆北海岸，還有東南部、恆春半島、各個離島，有平均風6級、陣風8級的強陣風出現。海面的風浪在今明兩天還是持續偏大，在各個沿海，尤其台灣海峽、東南部一帶，以及各個離島，可能會有3米左右，或是北台灣有2米左右浪高，恆春半島可能會有長浪出現。

注意風浪。圖／中央氣象署提供
注意風浪。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 颱風

延伸閱讀

東北季風一波波 周末穩定好天氣 下周又變天

東北季風持續影響！今晚起「3地雨勢明顯」 周五低溫下探14度

未來1周3波東北季風接力 明天及周五清晨最冷「低溫下探15度」

傍晚起東北季風增強北東轉雨 氣象署：周二晚周三晨最冷探14度

相關新聞

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

天琴轉中颱水氣影響台灣 今降雨機率增

天琴颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署表示，中颱天琴中心位置在海口南南東方880公里之處（鵝鑾鼻西南方118...

男便秘自行用長管灌瀉藥！「捅破直腸」引發腹膜炎險喪命

65歲黃姓男子長期受便秘之苦，常自行以瀉藥灌腸，日前使用長管把瀉藥送入直腸深處，不料引發劇痛送醫急診，電腦斷層掃描赫然發...

北半球氣溫「近3年很不一樣」 鄭明典：氣候似乎進入新狀態

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北半球的氣溫紀錄，「近3年很不一樣」，他說，「最近這3年和過去不太搭嘎」，氣候似乎又進入一...

膝腫痛以為退化性關節炎 查出肺外結核感染引起骨結核病變

台中74歲賴姓老翁長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎，求助台中慈濟醫院關節中心主任周立展，周立展抽取關節液發現非典型細菌感...

東部海域23:12發生規模4.8地震 13縣市有感

中央氣象署發布第114141號地震報告，東部海域今晚11時12分發生規模4.8地震，地震深度34.6公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。