鐵道迷必收！2026台鐵桌月曆亮相 退役列車經典重現
每年鐵道迷瘋搶的台鐵桌曆、月曆，又亮相了。2026年台鐵公司桌月曆以「重現台鐵無可取代的故事」為主軸，透過影像喚起民眾記憶中「那一年我們一起追的火車」，帶領舊雨新知重新認識台鐵的軌跡與情感。
台鐵公司表示，2026年「追焦絕美」桌曆以「拍不到的最美」為主題，網羅台鐵退役列車、廢站改線、地貌變更前的經典畫面等珍貴影像，呈現難得一見的鐵道之美。透過重現當時風景，喚起民眾的追焦記憶，也激發收藏的熱情。
2026年「連結∞跨越」月曆則以橋梁為核心概念，象徵串聯台灣人的情感。今年花蓮光復鄉遭逢天災，台鐵列車與橋梁在救災中展現連結與跨越的重要能量。月曆收錄台鐵最新列車至退役車種穿越橋梁的英姿，期盼民眾重新體認台灣鐵路橋梁的重要性。
2026年台鐵桌月曆同步升級國際化，新增英文說明，期望讓更多國內外鐵道迷們深入了解台灣鐵路發展，並促進國際交流。「追焦絕美」桌曆售價200元，「連結∞跨越」月曆售價250元；自2025年11月28日起於「台鐵夢工場網路商店」及「台鐵各實體門市」正式販售。凡購買桌曆+月曆，可享合購價399元。合購優惠每人每次限購8組，限量商品售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言