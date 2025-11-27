森林法修法排審 增訂管制機制管理遊憩活動 盼森林永續　

立法院經濟委員會今天排審森林法部分條文修正草案，多名委員提出版本，要求面對國有、公有林地遊憩活動快速成長所造成的生態壓力，建立明確的管制法源。農業部長陳駿季表示，行政院版修法主軸是在「開放森林、適度管理」，兼顧森林永續與民眾親山需求。

民進黨立委伍麗華說，近年山區登山健行、露營風氣盛行，許多國有、公有林地周邊已出現植被被踐踏、土壤硬化、垃圾遺留等問題，研究也證實過度遊憩會降低植被覆蓋，加劇環境退化甚至造成不可逆傷害。此次提案在《森林法》中增訂法源，授權主管機關就森林區域內特定地點公告為管制地區，得採取承載量管理、出入管制、車輛使用限制、宿營地點指定或禁止等措施，避免遊憩活動過度集中。

國民黨立委羅廷瑋則說，現行制度對自然保護區、森林遊樂區已有較完整管理規範，但對其他國有、公有林地的遊憩行為，仍缺乏明確管制工具，形成管理落差。希望強化對不當遊憩行為的管制與罰則，建立更完整的森林遊憩管理架構，兼顧公共利益與長期保育目標。

同樣關注承載量與不當行為的民進黨立委張雅玲表示，登山、健行、露營已是許多民眾休閒選項，政府不應簡單地全開放或全封閉，而是要以科學方式評估各地區的生態承載量，再依法公告人流、車流上限與管制區。她也提到，有人到山區餵食野生動物或遊蕩犬貓，會改變動物覓食習性、助長疾病傳播，甚至讓犬貓族群過度擴張、捕食野生動物，破壞棲地，因此此次修法也增訂禁止餵食野生動物與遊蕩犬貓，作為執法依據，讓森林開放與生態保護可以並行。

農業部長陳駿季說，行政院版森林法修正案已在行政院審查完畢，將送立法院併案審查。行政院版重點包括，因應森林開放後的生態壓力，授權主管機關對休憩活動影響生態者公告管制範圍及事項、針對國內重要貴重木材及非法輸入木材，得以限制或禁止輸出入、加重人為活動造成森林火災的刑責，防止重大災損再次發生。

陳駿季說，此次修法目標是森林永續與生態維持，在開放森林、方便民眾親近山林的同時，補上管制法源缺口，避免環境走到不可回復的地步。各版本將在委員會持續協商整合，盼儘速完成修法，讓森林保育與遊憩管理更周延、有法可循。