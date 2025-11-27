引領台灣綠色醫療 長庚醫院獲5大永續獎項 「最佳醫院典範獎」第一名

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
長庚決策委員會主任委員程文俊（右）代表領獎，由衛福部政務次長林靜儀（左）頒發獎項。圖／長庚醫院提供
長庚決策委員會主任委員程文俊（右）代表領獎，由衛福部政務次長林靜儀（左）頒發獎項。圖／長庚醫院提供

「2025台灣健康永續獎（THSA）」昨天舉行頒獎典禮，長庚醫院抱回五座大獎，摘下「永續綜合績效–最佳醫院典範獎」與「永續報告–醫院類白金獎」兩項最高榮譽，橫掃今年醫療永續領域獎項，也同時獲得「職場福祉領袖獎」、「高齡友善領袖獎」及「護理人員幸福獎」三項單項績效獎。

長庚醫院決策委員會主任委員程文俊表示，醫療機構不只是守護健康的角色，更肩負促進社會福祉與推動環境永續的重要責任。長庚自1976年成立以來，持續秉持「取之於社會、用之於社會」及「病人優先」理念，以「全民健康、世代永續」為願景，系統性落實聯合國永續發展目標（SDGs），並打造綠色醫療與健康共好生態鏈，積極邁向永續醫療產業的領航者。

長庚醫院今年首度參與「永續綜合績效獎」即拔得頭籌，奪下「最佳醫院典範獎」第一名，肯定其在永續治理、社會責任與環境行動上的全面表現；在「永續報告獎」部分，也憑藉完善透明的資訊揭露與深厚ESG管理能力，第四度蟬聯醫院類白金獎。

長庚今年以「One Health、One Connect、One World」為永續核心策略，從健康平衡、智慧醫療及國際合作三大面向提升醫療韌性。面對全球氣候變遷，長庚於2024年率先導入自然相關財務揭露（TNFD）框架，評估各院區自然環境風險與機會並制定行動方案，以確保醫療體系穩定運作。

長庚醫院也推動多項氣候行動，包括低碳轉型、能源效率提升及ISO 14064-1溫室氣體盤查，目前土城與鳳山醫院已取得認證，林口與高雄院區將於2025年底完成查證。

長庚醫院強調，未來將持續以病人為中心，響應政府淨零政策，深化綠色醫院發展，同時落實UN SDGs，以更具體的行動推動醫療創新、社會公益與醫療平權，為台灣乃至全球的健康福祉帶來更大正向影響。

長庚醫院奪得「2025台灣健康永續獎」五項大獎。嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右4）、長庚醫院行政中心執行長游進邦（右5）。圖／長庚醫院提供
長庚醫院奪得「2025台灣健康永續獎」五項大獎。嘉義長庚醫院院長楊仁宗（右4）、長庚醫院行政中心執行長游進邦（右5）。圖／長庚醫院提供

