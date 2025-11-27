醫療優化轉型 國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院推動ESG有成，榮獲台灣永續能源研究基金會「2025 台灣健康永續獎」3大獎項肯定。圖／國泰醫院提供
國泰醫院推動ESG有成，榮獲台灣永續能源研究基金會「2025 台灣健康永續獎」3大獎項肯定。圖／國泰醫院提供

在全球氣候變遷與高齡化的浪潮下，各醫療院所更重視永續發展，應對溫室效應、人口老化等挑戰。國泰醫院以「氣候、健康、培力」三大永續主軸，打造幸福職場、友善高齡與綠色醫療典範，今年榮獲台灣永續能源研究基金會「2025 台灣健康永續獎」3大獎項。

國泰醫院院長簡志誠表示，為確保醫療體系在面對韌性及永續性，依然能提供高品質的服務，秉持「以人為本、社區為友、地球為盟」的理念，將持續推動淨零碳排、擴大健康布局、深化人才培育及同仁福祉，並加速綠色醫療轉型。

這次獲獎，包括永續報告白金獎、護理人員幸福獎及高齡友善領袖獎，3大獎項的肯定，反映國泰醫院近年在ESG議題表現亮眼。簡志誠指出，獲獎亦是對醫院從「護理人員福祉」、「高齡友善照護」到「永續治理與資訊揭露」的最佳肯定，未來會持續深耕多面向。

簡志誠強調，醫療機構不僅肩負健康守護的責任，更需積極回應永續發展的挑戰。國泰醫院今年首度發行永續報告書，即通過英國標準協會（BSI）查證。國泰醫療網各層級院所亦與台灣永續能源研究基金會共同簽署「醫院永續發展倡議書」，展現推動淨零碳排、提升醫院治理與社會共融的決心。

在護理人力面臨挑戰的當下，國泰醫院從優化工作環境及薪酬、職涯支持、心理韌性機制及科技賦能等面向著手，營造全方位幸福職場。包括投入經費優化薪酬、提供國內外進修資源、打造員工支持平台，並運用科技，導入護理紀錄AI並推動護理精實交班專案，建立創新且持續性的護理支持系統。

台灣邁入超高齡社會，國泰醫院居家護理個案年齡平均87歲，院方以全人、全家、全程、全隊、全社區理念為核心，組成跨專業團隊，推動從健康促進到臨終關懷的連續性照護，並與鄰里及多家社區據點與醫療機構合作。安寧居家護理在宅往生率高於全國平均，讓更多長者得以在地安老、在家善終。

永續 能源 淨零

