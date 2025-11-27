麻六甲海峽史上首個熱帶風暴！颱風論壇：如此低緯度發展極罕見

麻六甲海峽史上首個熱帶風暴「Senyar」，目前位於馬來西亞與印尼之間的麻六甲海峽。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個系統由東北季風與跨赤道西風的交會所生成，成為該海域有紀錄以來第一個熱帶風暴，強度相當於輕度颱風。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，模式預估「Senyar」將在明天凌晨登陸馬來西亞，隨後殘留雲系將進入南海南部，匯入天琴颱風南側，「是個有趣的現象」。「Senyar」的生成，也與近期泰國南部、馬來西亞的嚴重淹水災情有明顯關聯。󠀠

雖然不是全球最低緯度生成的紀錄，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，能在如此低緯度發展依然極為罕見，具高度的氣候特殊性。󠀠

為什麼熱帶氣旋很少在赤道附近形成？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為熱帶氣旋需要「地轉偏向力」來啟動旋轉，而赤道附近科氏力幾乎為零，渦旋難以開始自轉、也難以維持結構，加上當地風流多呈直線、缺乏旋轉擾動，因此極不利於熱帶氣旋的孕育與發展。󠀠

過去的低緯度案例，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，包括2004年12月北印度洋的 Agni（阿耆尼） 氣旋，以及2001年12月在新加坡附近生成的熱帶風暴「畫眉」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。