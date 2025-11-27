快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

麻六甲海峽史上首個熱帶風暴！颱風論壇：如此低緯度發展極罕見

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
麻六甲海峽史上首個熱帶風暴「Senyar」，目前位於馬來西亞與印尼之間的麻六甲海峽。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
麻六甲海峽史上首個熱帶風暴「Senyar」，目前位於馬來西亞與印尼之間的麻六甲海峽。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

麻六甲海峽史上首個熱帶風暴「Senyar」，目前位於馬來西亞與印尼之間的麻六甲海峽。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這個系統由東北季風與跨赤道西風的交會所生成，成為該海域有紀錄以來第一個熱帶風暴，強度相當於輕度颱風。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，模式預估「Senyar」將在明天凌晨登陸馬來西亞，隨後殘留雲系將進入南海南部，匯入天琴颱風南側，「是個有趣的現象」。「Senyar」的生成，也與近期泰國南部、馬來西亞的嚴重淹水災情有明顯關聯。󠀠

雖然不是全球最低緯度生成的紀錄，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，能在如此低緯度發展依然極為罕見，具高度的氣候特殊性。󠀠

為什麼熱帶氣旋很少在赤道附近形成？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為熱帶氣旋需要「地轉偏向力」來啟動旋轉，而赤道附近科氏力幾乎為零，渦旋難以開始自轉、也難以維持結構，加上當地風流多呈直線、缺乏旋轉擾動，因此極不利於熱帶氣旋的孕育與發展。󠀠

過去的低緯度案例，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，包括2004年12月北印度洋的 Agni（阿耆尼） 氣旋，以及2001年12月在新加坡附近生成的熱帶風暴「畫眉」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

馬來西亞 颱風

延伸閱讀

3大熱帶系統同存「十分熱鬧」 天琴外圍水氣今遇東北季風致降雨增

澎湖與馬來西亞包機首航 開啟國際觀光新篇章

天琴颱風今晚生成！未來路徑曝光 明晚至周四降雨增加

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

相關新聞

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

天琴轉中颱水氣影響台灣 今降雨機率增

天琴颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署表示，中颱天琴中心位置在海口南南東方880公里之處（鵝鑾鼻西南方118...

男便秘自行用長管灌瀉藥！「捅破直腸」引發腹膜炎險喪命

65歲黃姓男子長期受便秘之苦，常自行以瀉藥灌腸，日前使用長管把瀉藥送入直腸深處，不料引發劇痛送醫急診，電腦斷層掃描赫然發...

北半球氣溫「近3年很不一樣」 鄭明典：氣候似乎進入新狀態

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北半球的氣溫紀錄，「近3年很不一樣」，他說，「最近這3年和過去不太搭嘎」，氣候似乎又進入一...

膝腫痛以為退化性關節炎 查出肺外結核感染引起骨結核病變

台中74歲賴姓老翁長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎，求助台中慈濟醫院關節中心主任周立展，周立展抽取關節液發現非典型細菌感...

東部海域23:12發生規模4.8地震 13縣市有感

中央氣象署發布第114141號地震報告，東部海域今晚11時12分發生規模4.8地震，地震深度34.6公里。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。