新竹關西清晨10.5度低溫！周末放晴回暖 下周北部又轉冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末各地氣溫回升、天氣好轉。本報資料照片
今天受東北季風及天琴颱風外圍雲系北上影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地雲量偏多、天氣較陰沉，迎風北部至東北部有地形短暫陣雨外，台東至恆春半島也有降雨影響，整體雨勢偏弱、累積不多。

各地今晨感受持續偏冷，林孝儒表示，觀測各縣市平地最低溫普遍14至17度，甚至新竹關西最低溫探至10.5度。預測各地高溫21至24度，低溫約14至17度，中南部日夜溫差相對較大。

明天東北季風持續影響，整體氣溫變化不大；林孝儒表示，隨北方乾空氣南推，今天由天琴颱風外圍北上的中高層雲系將逐步減弱。預測北部及東部仍偏陰，但降雨多為零星、強度不高，氣溫約15至22度。中南部由陰轉多雲，漸有陽光露臉，白天高溫可再回升1至2度；夜晚清晨受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山平地仍有14至16度的低溫機會，留意清晨保暖。

周末東北季風減弱，他說，環境漸由東北風轉至偏東風且水氣減少，預測各地氣溫回升、天氣好轉。北部及東部高溫約24至26度，低溫約17至19度；中南部高溫約27至29度，低溫約18至21度。環境偏乾，西部沿海空曠、近山平地與東部縱谷仍可能因輻射冷卻出現局部14至16度低溫，清晨外出適時添衣。

下周天氣方面，林孝儒表示，初步研判，台灣仍受東北季風強弱起伏主導，維持較典型的南北分布：迎風北部、東部多雲到陰、間歇陣雨，整日體感偏涼至偏冷；背風中南部晴時多雲，白天回暖、早晚偏涼，日夜溫差大，持續留意溫度變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

