膝腫痛以為退化性關節炎 查出肺外結核感染引起骨結核病變

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院關節中心主任周立展提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院關節中心主任周立展提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。圖／台中慈濟醫院提供

台中74歲賴姓老翁長期左膝腫痛，以為是退化性關節炎，求助台中慈濟醫院關節中心主任周立展，周立展抽取關節液發現非典型細菌感染，安排住院並多科會診，查出病人是「肺外結核感染」引起的骨結核病變。

周立展提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。賴男長期左膝腫痛、幾乎無法行走，就診時表示以為只是退化性關節炎，服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健數月卻越來越嚴重。

他到醫院時膝蓋已腫脹無法彎曲。關節中心主任周立展抽取膝關節液化驗後發現，白血球數值雖偏高，但並非典型的細菌感染，懷疑有其他原因。安排病人住院，進一步Ｘ光與磁振造影檢查，顯示膝蓋內已有大量積液並化膿，屬於嚴重關節感染。

周立展避免病人感染惡化，緊急施行微創關節鏡清創手術，檢體送病理化驗後竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化。他會診感染科與胸腔科醫師共同診斷，在病人痰液培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」。結核菌最初在肺部引起感染，再經由血液或淋巴傳播，最後侵犯膝關節。

病人住院期間接受抗結核藥物治療，一周後膝蓋腫脹消退，可正常彎曲行走；出院後仍須持續服藥至少九個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除。

周立展指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到一成。賴男沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯。若賴男延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重就可能必須置換人工膝關節。

周立展提醒，膝蓋、背或其他關節若長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因；若合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺。結核菌感染若未及時治療，恐造成骨關節損壞甚至永久功能喪失。賴男經清創與抗結核藥物治療後已恢復良好，目前能正常行走，持續於慈濟醫院關節中心與胸腔內科追蹤治療。

膝關節 病人 關節炎

