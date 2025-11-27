大甲媽頭旗隊82歲信徒車禍「大腿斷三截」！動3次手術想再遶境

一名大甲媽祖頭旗隊信徒82歲王姓老翁多年前協助公所分送防疫物資時車禍被撞，大腿骨折斷成三截，經三次手術，後來用髓內鋼釘固定現已能站立，他說要努力復健，明年再度參加大甲媽祖繞境。

老翁原本使用鋼板固定，因金屬疲勞與體重無法支撐等多種因素導致鋼板斷裂而無法行走，他再度到醫院求診，骨科醫師把舊有的鋼板、鋼釘全部拆除，換上髓內鋼釘，讓骨頭重新癒合，手術一個月後，老翁已經能行走站立。

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總骨科主治醫師廖唯任表示，患者當初大腿骨折斷成三截，手術治療後，卻因體重、血液循環不好，再加上「大腿骨是全身上下最難愈合的部位」，導致內固定失敗，植入物斷裂骨不癒合，讓患者不良於行無法正常走路。

廖唯任說，患者裝在大腿內的鋼板後來因金屬疲勞等多種因素斷裂，只能靠著輪椅代步，因此決定再手術。手術時，把壞死的骨頭移除，把大腿內舊有斷掉的鋼板、鋼釘全部拆除，讓骨頭「再次活化」，改用髓內鋼釘固定，使得骨頭有機會再次癒合，術後能立刻下床負重，恢復日常行走功能。

廖唯任表示，年紀大的患者骨折，恢復能力確實沒有年輕人好，主要是因為身體修復能力下降，而且常伴隨著骨質疏鬆，如果體重過重，建議控制體重減輕骨骼負擔，術後一定要配合復健，均衡營養，建議多攝取鈣質，同時適度曬太陽增加維生素D合成，促進鈣質吸收。

「術後能再站起來的感覺，真的很棒！」王姓老翁說，他擔任環保志工已經20多年，後來接任隊長，4年多前協助公所分送防疫物資給志工隊員時，途中遇車禍被撞傷，造成粉碎性骨折，大腿也斷成三截，開刀治療後，沒想到大腿中鋼板、鋼釘卻鬆開，讓他又痛到無法行走，只好再到醫院求助。

王姓老翁說，他是大甲媽祖的虔誠信眾，擔任龍鳳繡旗隊的副團長，每年都會跟隨9天8夜的遶境，車禍後走路不便，長期都坐在輪椅上，大腿經過這次重新裝設鋼板、鋼釘後，經過一個多月的復健，已經能逐漸站起來，「我一定要努力復健，再跟著媽祖遶境。」