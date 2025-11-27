快訊

「大濛」勇奪4座金馬今放映！拍片場景大林萬國戲院明年修好重啟放映

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「大濛」勇奪4座金馬今放映，拍片老戲院萬國戲院明年修好重啟放映，戲院主理人江明赫用AI重現電影劇情彩蝶歌舞團演出的主要場景。圖／江明赫提供
「大濛」勇奪4座金馬今放映，拍片老戲院萬國戲院明年修好重啟放映，戲院主理人江明赫用AI重現電影劇情彩蝶歌舞團演出的主要場景。圖／江明赫提供

第62屆金獎落幕，今天國片「大濛」上映，一舉奪下最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計4項大獎，在拍片地點嘉義縣大林鎮掀起熱議。因這部金馬最佳劇情片，完整記錄歷史建築萬國戲院木構舞台拆除前的最後風華，明年3月整修竣工。戲院主理人江明赫要讓電影回家，讓大林人一起見證老戲院的新生命。

萬國戲院主理人江明赫說，看到美術與造型設計雙料得獎，心中特別激動，「那是戲院最美的最後一刻，被電影永久留住」。他在片中客串演出開場小丑主持人，成為難得的地方紀錄。

「大濛」劇組在嘉義多處取景，包括嘉義舊監獄、嘉市史蹟資料館、蒜頭糖廠與布袋江山等，其中萬國戲院是彩蝶歌舞團演出的主要場景。戲院後方巷弄、舞台與後台空間，都被細緻呈現，是片中最具「台灣歷史場域質地」的鏡頭之一。

萬國戲院創於1968年，曾是大林最風光娛樂據點。隨產業式微，戲院1989年歇業，之後短暫改為卡拉OK店。2012年由文史工作者江明赫取得地主同意重新整理，再度讓這座老劇院成為文化活動與影視取景的熱門地點，「返校」、「阿不拉的三個女人」、「你在我心上」與日本電影「完全飼育」都曾在此拍攝。然而因消防法規不符等問題，戲院2024年8月封館整修。

縣府與文化部2023年核定歷史建築萬國戲院整修費3825萬元，縣府負擔450萬，明年3月整修完工，範圍涵蓋建築修復、機電及消防衛生設備更新、空調整建以及再利用工程，萬國戲院未來將兼具影視放映、表演、展示與教育等多元功能，設常態史蹟展示。江明赫說，修繕完成後，他會讓帶著4座金馬獎光環的「大濛」回到萬國戲院原場景放映。

「大濛」勇奪4座金馬今放映，稍早嘉縣府在嘉市映98戲院安排首映會。圖／嘉縣府提供
「大濛」勇奪4座金馬今放映，稍早嘉縣府在嘉市映98戲院安排首映會。圖／嘉縣府提供

歷史建築 嘉義

