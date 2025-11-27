霸王級寒流在百年紀錄非最極端！鄭明典曝再發生機率低原因

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北極上空約23公里高空的氣溫變化，他表示，在過去約2周左右，氣溫相對快速上升近20度，這是一次小規模的平流層暖變。氣候上，最常發生平流層暖變的時間是2月下旬，所以這次的特別處是，發生的早。

發生的早，鄭明典說，通常表示極渦原本就偏弱，過去的紀錄對應到的是韓國、日本偏冷的冬季，和台灣冬季氣溫的相關性其實並不高。過去的說法是，台灣只是偶爾被掃到邊。

鄭明典表示，2016年的特殊寒潮個案，當年的確起因於平流層暖變，暖變向下影響引發超強振幅的負北極振盪，又剛好主要冷空氣外流方向在亞洲。2016的低溫在百年紀錄中並非最極端，但是在暖化背景下，再度發生的機率很低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。