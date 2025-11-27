快訊

東北季風一波波 周末穩定好天氣 下周又變天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末將迎穩定好天氣，明天水氣略偏多，台中以南及花東有零星短暫雨。周六至周日，各地晴時多雲。本報資料照片
周末將迎穩定好天氣，明天水氣略偏多，台中以南及花東有零星短暫雨。周六至周日，各地晴時多雲。本報資料照片

周末將迎穩定好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天水氣略偏多，台中以南及花東有零星短暫雨。周六至周日，各地晴時多雲。

至於下周天氣，他說，下周一雲林以北及宜蘭有零星短暫雨，午後竹苗山區及宜花東山區有零星短暫雨。下周二受微弱東北季風影響，北海岸、基隆、大台北東側及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三，午後水氣移入影響， 苗栗以北及宜花東轉有零星短暫雨。下周四，受東北季風影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周五，午後宜花東山區及台中以南山區有零星短暫雨。下周六受另一波東北季風影響，北海岸、基隆、大台北東側及宜花有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

