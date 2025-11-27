快訊

「台灣有事」效應？離台最近的與那國島強化軍備陷入風暴

川普通話高市早苗 建議別在台灣議題上刺激北京

傳退休前帶走2奈米機密…台積電提告羅唯仁 英特爾正式表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

3大熱帶系統同存「十分熱鬧」 天琴外圍水氣今遇東北季風致降雨增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
衛星雲圖中從右到左分別是天琴颱風、熱帶風暴SENYAR以及熱帶擾動96B，位於中間的熱帶氣旋SENYAR據說是有紀錄以來，第一個在麻六甲海峽內生成、並且被命名的熱帶氣旋。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
衛星雲圖中從右到左分別是天琴颱風、熱帶風暴SENYAR以及熱帶擾動96B，位於中間的熱帶氣旋SENYAR據說是有紀錄以來，第一個在麻六甲海峽內生成、並且被命名的熱帶氣旋。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前有天琴颱風、熱帶風暴SENYAR以及熱帶擾動96B，「十分熱鬧的區域」；位於中間的熱帶氣旋SENYAR，據說是有紀錄以來，第一個在麻六甲海峽內生成，並且被命名的熱帶氣旋。

吳聖宇說，雖然SENYAR強度不強，但是這個熱帶氣旋以及其前身的季風低壓槽，過去數天已經在泰國南部、馬來西亞北部、印尼蘇門答臘島北部造成嚴重洪災。預報顯示未來將緩慢向東移動，穿越馬來半島後進入南海南部，並且逐漸減弱併入天琴颱風南側的環流內。至於熱帶擾動96B則預估會自行發展，北上侵襲斯里蘭卡、印度東南部等區域。

天琴颱風外圍的中高層水氣，目前已經逐漸北上到台灣東南方海面，吳聖宇表示，今天會遇上再度南下的新一波東北季風，造成雲雨帶發展，讓迎風面的大台北、東半部地區降雨增多，其他地方的雲量偏多，中南部山區以及高屏地區也會有機會下點雨，將會是天氣相對比較不穩定的一天。不過預報的雨量並不多，應該是不必太擔心。明天雲雨帶就會向東離開，降雨減少。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

馬來西亞 颱風

延伸閱讀

東北季風增強乾空氣抵達、今晚起溫度急墜探低點 準天琴颱風對台影響曝

鳳凰成史上第2個11月登陸颱風 吳聖宇：苗栗以北+宜蘭今雨 下周一大降溫

吳聖宇：鳳凰颱風估周三雲林以南登陸東北部出海

罕見11月侵台颱…鳳凰中心有機會登陸 北東共伴強降雨、中南部強風豪雨

相關新聞

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

天琴轉中颱水氣影響台灣 今降雨機率增

天琴颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署表示，中颱天琴中心位置在海口南南東方880公里之處（鵝鑾鼻西南方118...

東部海域23:12發生規模4.8地震 13縣市有感

中央氣象署發布第114141號地震報告，東部海域今晚11時12分發生規模4.8地震，地震深度34.6公里。

非洲豬瘟清零 專訪陳時中、陳駿季！一鍋廚餘打破7年防線 若挑戰再來如何全面防堵

10月21日，農業部獸醫研究所初步檢驗確認，來自台中梧棲一家養豬場的檢體，在非洲豬瘟病毒核酸檢測呈現陽性，意味著2018年以來，全民堅守7年的防線，首度出現破口。

揭露玩命醫美荒謬真相！病人魂斷手術台「抽脂超過1500毫升要麻醉醫師 1450毫升不用」

今年初，一名30多歲女子到北部醫美診所進行大腿抽脂手術，在注射完牛奶針（鎮靜麻醉）後闔上眼。當手術告一段落，醫師先行離去，護理人員將趴臥的她翻身，赫然驚見她已失去呼吸心跳，緊急搶救仍回天乏術。

霸王級寒流在百年紀錄非最極端！鄭明典曝再發生機率低原因

前中央氣象局長鄭明典在臉書分析北極上空約23公里高空的氣溫變化，他表示，在過去約2周左右，氣溫相對快速上升近20度，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。