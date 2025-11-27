3大熱帶系統同存「十分熱鬧」 天琴外圍水氣今遇東北季風致降雨增

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前有天琴颱風、熱帶風暴SENYAR以及熱帶擾動96B，「十分熱鬧的區域」；位於中間的熱帶氣旋SENYAR，據說是有紀錄以來，第一個在麻六甲海峽內生成，並且被命名的熱帶氣旋。

吳聖宇說，雖然SENYAR強度不強，但是這個熱帶氣旋以及其前身的季風低壓槽，過去數天已經在泰國南部、馬來西亞北部、印尼蘇門答臘島北部造成嚴重洪災。預報顯示未來將緩慢向東移動，穿越馬來半島後進入南海南部，並且逐漸減弱併入天琴颱風南側的環流內。至於熱帶擾動96B則預估會自行發展，北上侵襲斯里蘭卡、印度東南部等區域。

天琴颱風外圍的中高層水氣，目前已經逐漸北上到台灣東南方海面，吳聖宇表示，今天會遇上再度南下的新一波東北季風，造成雲雨帶發展，讓迎風面的大台北、東半部地區降雨增多，其他地方的雲量偏多，中南部山區以及高屏地區也會有機會下點雨，將會是天氣相對比較不穩定的一天。不過預報的雨量並不多，應該是不必太擔心。明天雲雨帶就會向東離開，降雨減少。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。