新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區平地的最低氣溫約在13至16度。南方雲層系接近，伴隨降水回波，今晨恆春半島明顯降雨。

吳德榮表示，今天東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增；白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。北部15至23度、中部15至28度、南部16至28度、東部13至26度。

明天水氣東移，天氣好轉，吳德榮表示，周六、周日大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連3天的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮表示，下周一、下周二天琴颱風外移的高層雲系通過，雲量略增，偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下周三另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台灣轉涼。

至於颱風動態，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，天琴颱風進入南海，已增強為中度颱風，向西北西前進，持續增強，第3天起動向的不確定性持續擴大，但無侵台機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。