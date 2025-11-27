快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天水氣東移，天氣好轉，周六、周日大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連3天的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。聯合報系資料照
明天水氣東移，天氣好轉，周六、周日大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連3天的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。聯合報系資料照

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區平地的最低氣溫約在13至16度。南方雲層系接近，伴隨降水回波，今晨恆春半島明顯降雨。

吳德榮表示，今天東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增；白天北台灣偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。北部15至23度、中部15至28度、南部16至28度、東部13至26度。

明天水氣東移，天氣好轉，吳德榮表示，周六、周日大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連3天的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。

吳德榮表示，下周一、下周二天琴颱風外移的高層雲系通過，雲量略增，偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下周三另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台灣轉涼。

至於颱風動態，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，天琴颱風進入南海，已增強為中度颱風，向西北西前進，持續增強，第3天起動向的不確定性持續擴大，但無侵台機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 吳德榮 颱風 氣象署 東北季風

延伸閱讀

天琴颱風將生成對台影響曝 吳德榮：2波東北季風轉晴 明晨探13度低溫

把握今明好天氣 吳德榮：北台明晚變天轉雨降溫

白天起氣溫逐漸回升 吳德榮：下周一東北季風再南下先濕後乾

入秋最強冷空氣南下北東轉雨降溫 吳德榮：周三周四清晨苗栗以北12度

相關新聞

終結「直美」！衛福部與醫團達共識 修法設關門條款

衛福部預告修法限縮執行醫美的醫師資格，並將醫美診所納入評鑑，引發反彈。衛福部昨天邀集四十多個醫界團體，歷經三小時討論，達...

食藥署清查蘇丹紅化妝品 2周內全台業者須登錄

國內首度在化妝品中檢出禁用色素蘇丹紅，民進黨立委劉建國表示，蘇丹紅化妝品警訊早在今年二月就在網路傳出，食藥署十月才調查，...

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

根據中央氣象署觀測資料，今晨平地最低溫為新竹關西的10.5度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金...

天琴轉中颱水氣影響台灣 今降雨機率增

天琴颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署表示，中颱天琴中心位置在海口南南東方880公里之處（鵝鑾鼻西南方118...

東部海域23:12發生規模4.8地震 13縣市有感

中央氣象署發布第114141號地震報告，東部海域今晚11時12分發生規模4.8地震，地震深度34.6公里。

健康版12月徵文主題：我做過的醫美

「啊～妳是我高中同學？」「不！我是你高中老師。」四五六年級生對這保養品廣告台詞應該記憶深刻。但隨著歲月流逝，塗塗抹抹已無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。