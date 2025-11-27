快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

天琴轉中颱水氣影響台灣 今降雨機率增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，各地低溫約16至19度，北部及宜花地區白天高溫約20至22度，中南部及台東的最高溫比昨天低一點，約為23至25度。本報資料照片
天琴颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署表示，中颱天琴中心位置在海口南南東方880公里之處（鵝鑾鼻西南方1180公里之處），未來向西轉西南西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣昨晚起至今天影響台灣。

今天持續受東北季風影響，中央氣象署表示，清晨各地偏涼，各地低溫約16至19度，北部及宜花地區白天高溫約20至22度，中南部及台東的最高溫比昨天低一點，約為23至25度；降雨方面，水氣增多，北部、東半部、南部地區、恆春半島及中部山區降雨機率增加，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

明天持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。周六、周日東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，周六西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

下周一東北季風稍增強，下周二、下周三東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周四至下周六台灣仍受東北季風或偏東風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

天琴颱風未來向西轉西南西方向往中南半島一帶前進，隨著此颱風進入南海，其中高層水氣昨晚起至今天影響台灣。圖／取自中央氣象署網站
