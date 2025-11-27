聽新聞
0:00 / 0:00

醫美入門磚 皮鬆選電波 皮垂用音波

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
如果皮膚鬆弛，可選擇電波拉皮除皺。本報資料照片
如果皮膚鬆弛，可選擇電波拉皮除皺。本報資料照片

電波除皺、音波拉提具有非侵入性特色，是許多民眾做醫美的入門磚，不少人卻難以選擇適合自己的療程。長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎表示，兩者都是透過熱能，讓膠原蛋白、深層組織收縮，膠原蛋白增生，建議可把握「皮鬆選電波，皮垂用音波」的原則進行挑選。

王芳穎說，電波、音波原理類似烤肉，把肉片放在熱源上，可看到肉片逐漸收縮，透過精準熱度、深度控制，把熱能放在需要加熱的組織處，促進膠原蛋白新生，達到除皺、拉提效果。電波除皺加熱深度可從深到淺，1.1毫米至4.3毫米間；音波拉提則類似「隔山打牛」，探頭放在皮膚表面，熱能可深入筋膜層，視情況選擇不同加熱深度。

電波與音波治療時間，均在一小時上下。王芳穎說，電波治療時，疼痛感受以熱感為主，治療後可能導致部分部位紅腫；音波拉提則會呈現點狀刺痛感，治療後少數人會有短暫肌肉痠痛。因治療後需等待膠原蛋白重組、再生，效果在3至6個月達高峰，可維持約1至2年，但視生活習慣而異。

王芳穎提醒，電波除皺的病人身體中不可有金屬植入物，否則在電流影響下，恐有生命危險；音波加熱深度較深，易影響神經，若是顏面神經異常的病人，就不適合使用此類型治療；患有皮膚病的患者，建議先完成皮膚疾病改善，膚況恢復後，再經醫師評估，討論使用電波或音波治療。治療後至效果出現前，應養成健康生活習慣，避免抽菸、喝酒，才能延長治療效果。

少數民眾治療後，因過程中加熱過度導致燙傷，臉上會出現水泡；也有人因熱能加熱脂肪層，導致臉部塌陷萎縮。對此，王芳穎說，一般建議治療過程中，要維持病人意識清醒，接受痛感測試，適時調整施打強度，才能避免這類情況，且建議至少間隔1年以上，再進行下一次療程。

延伸閱讀

陳志金力挺修醫美特管法 不解民眾怎將身體交給直美：根本沒當一天醫師

衛福部嚴管醫美引論戰 年輕病友協會支持修法：安全不能憑運氣

揭露玩命醫美荒謬真相！病人魂斷手術台「抽脂超過1500毫升要麻醉醫師 1450毫升不用」

陳怡蓉自誇「從一而終」　罕與男人單獨吃飯：是老公最大禮物

相關新聞

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就...

「天然」護唇油怎有蘇丹紅？綠藤生機：不是為了省錢 原料成本高30倍

知名美妝品牌綠藤生機的「專心護唇油－莓紅版」（俗稱「莓紅護唇油」）近期爆發回收事件，引起消費者對其主打的「天然」原料產生疑慮。綠藤今（26）日發出聲明...

東部海域23:12發生規模4.8地震 13縣市有感

中央氣象署發布第114141號地震報告，東部海域今晚11時12分發生規模4.8地震，地震深度34.6公里。

東北季風持續影響！今晚起「3地雨勢明顯」 周五低溫下探14度

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起至明天降雨機率增加，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較...

麥當勞內用喝杯飲料竟「消化道灼傷」？台中食安處公布稽查結果

桃園市議員詹江村今爆料，有消費者到麥當勞台中大雅店使用內用杯喝飲料，回家後送急診，被診斷為消化道灼傷，質疑該店使用違規清...

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。