健康你我他／忘記細嚼慢嚥 零食青豆劃破喉
童年歲月食指浩繁，粗茶淡飯果腹，溫飽已屬不易，甭談擁有零食解饞。從有記憶開始，最令我難忘的是，住虎尾的小姑媽回娘家，常坐著三輪車手拎個「等路袋」，袋裡常有神奇的小圓豆，我們這群小蘿蔔頭，總是望著神祕的「等路袋」猛吞口水。
曾幾何時，職場家庭兩頭燒的忙碌生活，讓我幾乎忘了它的存在。直到2年前，同事溫蒂時不時就送我一大包小圓豆（裡頭有數十小包），「天啊！它的魅力和誘惑，真是『凡人無法擋』啊！」當我隨意抓一把嚼著，口腔立馬充滿著濃郁、酥脆、爽口的豆香味，瞬間彷彿搭乘小叮噹的時光機，讓我秒回童年，無限喜悅。
9月的某天，餐後正忘情大快朵頤之際，突然喉嚨一陣灼熱，緊接著是麻利的刺痛感劃破了喉頭，我如熱鍋上的螞蟻，疼痛難耐、坐立不安，檢視餐桌上的食物，包括番茄炒蛋、四季豆、青椒、冬粉、豆干等，絲毫不帶一根刺。再仔細回想，極度懷疑令我吞嚥困難如鯁在喉的，正是一顆外殼特別堅硬的小圓豆。
趕緊掛急診照X光片，最終花了近千元，服用3天消炎藥才告痊癒。幾經思量，「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」，今後無論吃任何食物，細嚼慢嚥才是王道。我決定繼續感受溫蒂的盛情，散播溫暖散播愛，和許多有緣人共享美好滋味。
