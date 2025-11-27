終結「直美」！衛福部與醫團達共識 修法設關門條款

衛福部預告修法限縮執行醫美的醫師資格，並將醫美診所納入評鑑，引發反彈。衛福部昨天邀集四十多個醫界團體，歷經三小時討論，達成兩點共識，分別是加強醫美管理、「直美」關門。一○八年後醫學系畢業生須完成一般醫學訓練（ＰＧＹ），才能執行醫美；至於診所是否納入評鑑，爭議較大，下周三再開會討論。

衛福部修改特管辦法，將美容醫學改為三層次管理，特定醫美處置，如光電治療、針劑注射等，執行醫師需完成畢業後一般醫學訓練（ＰＧＹ）；而特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等專科醫師資格。相關修法力拚明年元旦上路。

衛福部醫事司長劉越萍昨天晚間說明，從下午四時開始，歷時近三小時討論，整體氣氛相對融洽，對於在病人安全的前提下，加強管理，大家樂觀其成。至於「直美關門」，根據衛福部ＰＧＹ訓練規定，一○八年起，六年醫學系結合ＰＧＹ訓練為醫師完整基礎訓練，之前畢業生若已有專科醫師資格，仍可繼續執行醫美相關手術。

至於反彈激烈的評鑑制度，形體美容外科學會常務理事邱正宏表示，新制要求經民間第三方機構認證，但醫師通過國家考試並有執照，診所也是依法核准設立，評鑑應是加分項目，提供民眾參考，而非強硬規範。劉越萍表示，醫界認同加強管理，但由醫界自律或納入評鑑，有不同意見，下周再開會討論細節。

衛福部長石崇良昨天在立院指出，愛美是人的天性，無可厚非，但「民眾不該因為愛美而枉送性命」，基於病人安全，衛福部盼透過修正特管辦法，提升安全與品質，至於各界關注法律信賴保護原則，有不溯及既往規定，但當「公益大於私利」，可以「過渡期」方式作為信賴保護。

對於修法設直美醫師關門條款，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，醫師若未經ＰＧＹ訓練，不符訓練完整性；至於評鑑，贊同提高醫美相關手術醫療品質與病人安全的作為，但是否採取評鑑，可以再討論，也可以依醫美手術風險提供不同的查核或認證，鼓勵診所參與。