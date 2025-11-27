世界原民運動會 屏東點燃聖火

二○二五世界原住民族傳統運動會十二月十日到十二日在屏東、高雄登場，昨在原住民族文化園區引燃聖火，象徵傳承與連結的聖火將在全台五十五個原住民族地區傳遞。原民會主委曾智勇說，期盼世界原住民族運動會讓台灣被全世界看見。

曾智勇說，這項運動會首次舉辦，希望祖靈保佑平安順利，運動會聖火從文化園區點燃後開始傳遞山區、海邊，蘭嶼、阿里山都會到，將跑遍台灣所有原鄉，最後一天回到屏東縣來義鄉的主場地。

曾智勇表示，運動會比賽項目是原住民傳統的射箭、樂舞、鋸木、拔河、摔角、撒網、划艇、路跑、負重、浮潛競速，呈現各族群在山林、海洋、生活技藝中的身體文化與智慧。

曾智勇說，傳統划艇在高雄蓮池潭舉行，要用雅美族的拼板舟划船比賽，讓南島國家參與的弟兄姊妹來台就像回家的感覺，也希望大家常回來或輪流辦運動會，讓南島語系國家更加緊密。

原民會指出，台灣首次舉辦國際級原住民族傳統運動盛會，除了我國選手，還有來自馬紹爾、帛琉、吐瓦魯、瓜地馬拉、紐西蘭、菲律賓及美、加、日等十個國家、廿八支隊伍、約一千一百名選手參與。

世界原住民族傳統運動會強調文化與競技並重，不只是體育活動，更是語言、音樂、祭儀與文化互動平台。曾智勇說，藉由聖火的光芒與運動會的舉辦，促進原住民族文化傳承，讓台灣原住民族精神、藝術與文化被世界看見。