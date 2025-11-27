聽新聞
殺黑熊無罪／原團謝判決 「司法尊重狩獵文化」

聯合報／ 記者馮靖惠／台北報導

屏東霧台鄉大武部落獵殺台灣黑熊案，九名涉案獵人被判處無罪，引發討論。成大考古學研究所教授台邦．撒沙勒表示，「今天的判決代表司法的進步」，法官不是完全站在法律層面來看狩獵的議題，而是考慮更多文化的面相。這樣的思維也符合先進國家的作法，值得未來司法單位形成判例。

台灣原住民族政策協會則肯定司法判決，但呼籲林保署考量文化特殊性與非營利目的，停止以僵硬的單一法規標準，再次對這些被司法除罪的文化行為進行行政裁罰。

台灣原住民族政策協會理事長Yapasuyongu Akuyana表示，判決保護的是「傳統文化」行為，與商業盜獵完全不同，這為個案文化慣習提供了法律保障。不過他也提醒，狩獵傳統高度仰賴部落慣習與禁忌，該判決不代表所有族群都可獵熊，行政機關在解釋法規時必須充分尊重各族差異。

Yapasuyongu Akuyana表示，司法只能解決個案，無法解決體制。行政機關應加速與部落建立在地化、共管（Co-management）機制，將原住民族對山林的知識（ＴＥＫ）納入保育政策，才能真正減少這類衝突。

台邦．撒沙勒表示，因氣候異常，野生動物下降到部落周遭的現象會愈來愈多，人熊衝突的事件也跟著增加，需要借重當地部落的力量，才可能有效防治熊害或野生動物的侵擾，因此保育與原住民族權益，需要建立真誠的對話平台。

東華大學民族發展與社會工作學系副教授陳張培倫則認為，法官判斷的關鍵若只是在營利與否，而未考慮其「自用」行為是否符合或可連結至部落規範，恐怕有過度解釋適用之虞，「表面上尊重了原民狩獵權，但實質上並未根據原民狩獵文化的本質或精髓進行適切的判斷。」此判決結果，反而容易讓社會大眾對原民文化產生誤解。

