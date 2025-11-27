聽新聞
殺黑熊無罪／大武部落 獵人改當黑熊守護者

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣大武部落獵殺台灣黑熊案，九名族人被起訴後，五人已成為黑熊生態給付巡守隊員，其中擔任隊長的大武村長麥庸正說，隊員包姓族人去年十月巡護時發現誤闖陷阱的黑熊馬上通報救援，若是以前，可能是開槍處理，「這是黑熊事件帶來最大的改變」。

此案發後，大武村族人由林保署屏東分署輔導，前年成立屏東縣首個黑熊生態給付巡守隊，共十五名成員，巡守隊成立至今拍攝六次台灣黑熊影像，部落也領取生態給付「生態薪水」。

麥庸正說，原住民生活在山林中和所有動物都有接觸，對他們來說，獵捕黑熊觀念跟主流社會有很大的衝突，獵黑熊不是為了當英雄，而是要展現勇氣，因獵黑熊非常危險，狩獵動物的精神在於分享，如今他們也用獲得的「生態薪水」購買豬跟族人分享。

「不經一事不長一智！」麥庸正說，感謝屏東分署、野聲團隊成立巡守隊，讓族人接受保育觀念。昨天是他的生日，「獲判無罪是最好的生日禮物！」，這三年來很煎熬，判決結果讓部落放下心中的石頭。

麥庸正說，巡守隊年長隊員包姓族人也是此案被告，去年十月包男巡護收生態相機途中，發現誤闖陷阱的母黑熊，馬上打電話通報並問他「我應該怎麼辦？」當下他感動到流淚，換作以前，可能「檯面下處理」開槍，他隨即趕到山上並通報林保署等單位展開救援。

這隻黑熊連夜送抵屏科大收容中心，經數月照護與行為訓練後，恢復良好，經數次專家會議，今年四月確認具備獨立生存能力，五月由鄉長與部落耆老以大武部落老獵人家族名稱將母熊命名為「Tawmele達默樂」，在舊大武部落附近野放，母熊配戴衛星發報器持續追蹤，救傷過程也被拍成影片，下個月播放。

