麥當勞內用喝杯飲料竟「消化道灼傷」？台中食安處公布稽查結果

桃園市議員詹江村今爆料，有消費者到麥當勞台中大雅店使用內用杯喝飲料，回家後送急診，被診斷為消化道灼傷，質疑該店使用違規清潔液。麥當勞表示，餐廳使用的清潔用品皆符合法規且重視安全。台中市食安處公布稽查餐具清洗設備、流程與清潔劑管理，並抽查飲料杯等結果，暫無查獲違規。

詹江村今天在臉書PO出一張診斷證明書，表示有顧客日前到台中麥當勞新大雅店用餐，使用店內杯子喝飲料後覺得味道怪怪的，立即向店家反映，店員回「妳覺得奇怪有問題，幹嘛還喝那麼多？」這名顧客回家後，當夜送急診，醫師診斷為消化道灼傷，其家屬質疑，麥當勞可能使用違法清潔液才導致此事。

詹江村表示，他得知此事後，打電話到台中麥當勞新大雅店，該店主管說「由總公司回應」，讓他相當不滿，要求「麥當勞有沒有使用違反法令規定的清潔液，因此造成客人食道灼傷，請踹共不要迴避。」

麥當勞回應，該分店21日確實有顧客反映飲料有異味，公司非常重視，除了第一時間關心並陪同就醫與回診，也全面檢視餐廳相關設備和員工作業流程，確認都正常，餐廳當天也沒有接獲其他顧客有類似反映。公司會持續關注顧客身體狀況，並提醒各分店務必落實標準作業流程，積極配合主管機關監督。

台中市食安處今晚說明，接獲通報隨即派員前往店家稽查，經查核餐具清洗設備、流程與清潔劑管理，並隨機抽樣檢視飲料杯清潔狀況，未發現異樣。

食安處指出，另查核業者現場作業環境及人員衛生，尚符合「食品良好衛生規範準則」規定，但因民眾對店家食安有疑慮，為求慎重，市府已將業者列為加強查核對象，將不定期派員稽查，維護食品安全與民眾健康。