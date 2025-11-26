快訊

藏放冰箱、被「三貼」遊街的屏東霧台黑熊 已製成標本

消防員也殉職！香港大火已釀13死 習近平下令了

還在燒！香港恐怖大火增至13死 居民激動急尋受困家人

麥當勞內用喝杯飲料竟「消化道灼傷」？台中食安處公布稽查結果

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
桃園市議員詹江村今爆料，有消費者到麥當勞台中大雅店使用內用杯喝飲料，回家後送急診，被診斷為消化道灼傷。美聯社
桃園市議員詹江村今爆料，有消費者到麥當勞台中大雅店使用內用杯喝飲料，回家後送急診，被診斷為消化道灼傷。美聯社

桃園市議員詹江村今爆料，有消費者到麥當勞台中大雅店使用內用杯喝飲料，回家後送急診，被診斷為消化道灼傷，質疑該店使用違規清潔液。麥當勞表示，餐廳使用的清潔用品皆符合法規且重視安全。台中市食安處公布稽查餐具清洗設備、流程與清潔劑管理，並抽查飲料杯等結果，暫無查獲違規。

詹江村今天在臉書PO出一張診斷證明書，表示有顧客日前到台中麥當勞新大雅店用餐，使用店內杯子喝飲料後覺得味道怪怪的，立即向店家反映，店員回「妳覺得奇怪有問題，幹嘛還喝那麼多？」這名顧客回家後，當夜送急診，醫師診斷為消化道灼傷，其家屬質疑，麥當勞可能使用違法清潔液才導致此事。

詹江村表示，他得知此事後，打電話到台中麥當勞新大雅店，該店主管說「由總公司回應」，讓他相當不滿，要求「麥當勞有沒有使用違反法令規定的清潔液，因此造成客人食道灼傷，請踹共不要迴避。」

麥當勞回應，該分店21日確實有顧客反映飲料有異味，公司非常重視，除了第一時間關心並陪同就醫與回診，也全面檢視餐廳相關設備和員工作業流程，確認都正常，餐廳當天也沒有接獲其他顧客有類似反映。公司會持續關注顧客身體狀況，並提醒各分店務必落實標準作業流程，積極配合主管機關監督。

台中市食安處今晚說明，接獲通報隨即派員前往店家稽查，經查核餐具清洗設備、流程與清潔劑管理，並隨機抽樣檢視飲料杯清潔狀況，未發現異樣。

食安處指出，另查核業者現場作業環境及人員衛生，尚符合「食品良好衛生規範準則」規定，但因民眾對店家食安有疑慮，為求慎重，市府已將業者列為加強查核對象，將不定期派員稽查，維護食品安全與民眾健康。

桃園市議員詹江村今在臉書爆料。圖／翻攝自詹江村臉書
桃園市議員詹江村今在臉書爆料。圖／翻攝自詹江村臉書

麥當勞 飲料 食安 詹江村

延伸閱讀

麥當勞環保杯「杯口擦出黑污垢」網友直呼超噁！業者緊急回應了

麥當勞奶昔復出引爆話題 他喝半杯曝口感：終於知道為何停賣

排隊3小時搶買「奶昔大哥包」！麥當勞奶昔今日開賣 限定12間買得到

館長黑料連環爆！直播抖內金額逼近27萬 他驚呼：粉絲黏著度極高

相關新聞

「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就...

「天然」護唇油怎有蘇丹紅？綠藤生機：不是為了省錢 原料成本高30倍

知名美妝品牌綠藤生機的「專心護唇油－莓紅版」（俗稱「莓紅護唇油」）近期爆發回收事件，引起消費者對其主打的「天然」原料產生疑慮。綠藤今（26）日發出聲明...

東北季風持續影響！今晚起「3地雨勢明顯」 周五低溫下探14度

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起至明天降雨機率增加，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較...

麥當勞內用喝杯飲料竟「消化道灼傷」？台中食安處公布稽查結果

桃園市議員詹江村今爆料，有消費者到麥當勞台中大雅店使用內用杯喝飲料，回家後送急診，被診斷為消化道灼傷，質疑該店使用違規清...

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤...

指陸「螺獅粉」、「辣條」等以漏洞輸台 監委申請自動調查

中國大陸的螺獅粉、辣條等小吃近期成熱門食品，不過遭質疑恐有影響健康問題。監察委員林文程、田秋堇認為，這些以小型包裹機制輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。