「天然」護唇油怎有蘇丹紅？綠藤生機：不是為了省錢 原料成本高30倍

聯合新聞網／ 綜合報導
知名美妝品牌綠藤生機的「專心護唇油－莓紅版」（圖右）出現工業染料蘇丹紅，爆發回收事件。 圖／取自綠藤生機官網
知名美妝品牌綠藤生機的「專心護唇油－莓紅版」（圖右）出現工業染料蘇丹紅，爆發回收事件。 圖／取自綠藤生機官網

知名美妝品牌綠藤生機的「專心護唇油－莓紅版」（俗稱「莓紅護唇油」）出現工業染料蘇丹紅，爆發回收事件，引起消費者對其主打的「天然」原料產生疑慮。綠藤今（26）日臉書粉專除了澄清通知與回收進度，更將問題矛頭指向國際供應鏈源頭資料不實，強調原料成本遠高於一般色料，並非為節省成本的選擇。

「天然」神話破滅？原料高價卻出問題

針對外界質疑主打「天然」的產品原料為何會出問題，綠藤在聲明中坦言，這次出問題的原料是一款兼具「永續／純素」與「美妝保養功效」的突破性色料，成本高於一般色料20至30倍，不是一個為了節省成本的選擇。

綠藤表示，選擇該原料是基於其永續理念與創新價值，且該原料已通過多國檢驗並被國際品牌採用。然而，這次事件的根本原因在於「這次事件是國際供應鏈源頭資料不實」。

聲明指出，該新加坡原料在台進口商已因源頭提供的資料不實問題，遭衛福部食藥署裁罰新台幣500萬元。台中市化粧品工業同業公會也表示，這次事件是國際性的影響，問題出在跨國的原料供應鏈環節。

