「直美」醫師確定失業！特管辦法修法 衛福部與40醫界團體達成2大共識

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，引發醫界正反意見。衛福部今下午與40個醫界團體討論，衛福部醫事司長劉越萍表示，今達成二點共識。本報資料照片
衛福部本月14日預告修正「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就從事醫學美容手術，引發醫界正反意見。衛福部今下午與40個醫界團體討論，衛福部醫事司長劉越萍表示，今達成兩點共識，一是在病人安全前提下提升醫美品質，二是「直美關門」，2019年後未取得專科醫師資格者，將受PGY訓練，預計下周再討論細節，期待明年元旦上路。

衛福部修特管法，將美容醫學改為三層管理，其中特定醫美處置，如光電治療、針劑注射等，其執行醫師需完成畢業後一般醫學訓練（PGY），而美容醫學手術及特定美容醫學手術則須具備外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科及皮膚科等十科專科醫師資格。

劉越萍表示，今天下午4點開始，歷時近3小時與各團體討論，整體氣氛相對融洽，並總結出兩個結論。首先在病人安全前提下加強美容醫學管理，大家都樂觀其成，也很支持認同。不過相關的配套措施仍需要詳盡溝通，醫界及衛福部端出的內容要讓民眾也覺得合理。

第二點「直美關門」有共識，醫界「直美」是指醫學系畢業以後，沒有經過住院醫師的訓練，就「直接」投身「醫美」的現象。根據衛福部PGY訓練規定，醫學生在畢業後需PGY訓練，並將臨床實作改為畢業後執行，將6年醫學系結合PGY訓練，作為醫師完整的基礎訓練，新制從2013年開始，首屆畢業生於2019年畢業。

劉越萍說，2019年前畢業的醫學生有專科醫師資格，因此可以繼續執行醫美相關手術，不過2019年畢業後則需要有PGY訓練，相關的執行細節仍有待商議。

至於引發反彈最激烈的評鑑制度，許多醫師團體盼醫院跟診所設置標準不要相同，形體美容外科學會常務理事邱正宏表示，新制要求經過民間第三方機構認證，事實上醫師都是通過國家考試並有執照，且診所也是依法核准設立，認證有繁瑣行政程序，對基層診所而言是疊床架屋。評鑑應是加分項目，提供成民眾選擇診所參考，而非強硬規範。

劉越萍說，醫界認同加強管理，不過由醫界自律或是納入評鑑制度，現在有不同角度意見，將有一周時間讓各團體提出相關加強自律管理方案，下周再開會討論細節。

