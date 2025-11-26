亞洲技能競賽開幕 賴總統：技能人才為產業創新引擎

2025亞洲技能競賽今天開幕，賴清德總統說，促進台灣經濟發展不只護國神山，還有扎實技職體系，台灣年輕人擁有一流實作能力與創新思維，技能人才是推動產業創新關鍵引擎。

2025亞洲技能競賽今天起至30日在台北南港展覽館舉行，勞動部勞動力發展署今天舉行2025亞洲技能競賽開幕典禮，賴總統出席並致詞。

賴總統表示，這是台灣睽違32年再次舉辦國際級技能賽事，這30多年來台灣從勞力密集的代工製造轉型為全球半導體科技的重要樞紐，這場盛會不僅象徵國際社會對台灣技術實力的高度肯定，更是台灣向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

賴總統也說，在這個全球產業鏈快速重組、AI人工智慧與數位轉型加速的時代，各國都在積極提升競爭力，而他始終相信國家競爭力的核心就是人才、人才根基在技能，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。

賴總統說，全世界都知道台灣是全球半導體供應鏈的核心，擁有先進的晶片製造技術，但促進台灣經濟發展的不只是半導體產業的「護國神山」，還有背後扎實技職體系，從台中的精密機械聚落，到南台灣的螺絲王國、從航太零組件的極致工藝，到紡織機能布料的創新研發，台灣在百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」。

賴總統表示，這些企業之所以能夠在全球市占率名列前茅，靠的就是一代又一代，專注細節、追求卓越的技職人才，是這股職人精神，讓台灣的產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

賴總統也回顧上一屆的亞洲技能競賽說，台灣團隊以93%的獲獎率拿下總冠軍，這證明台灣的年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。

賴總統強調，政府非常重視技職教育，積極推動產學訓用合一、技能扎根計畫及青年百億海外圓夢基金，希望讓青年從學校到職場無縫接軌，也致力培育具備「綠色技能」與「跨域整合」能力的新世代人才。

賴總統說，在AI快速發展的今日，溫度與手感是無可取代的，「只有你們的雙手，才能夠創造出具有靈魂的作品」，期待各位發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，享受這場高水準的競技，也特別感謝國際技能競賽組織、亞洲國際技能組織、勞動部、以及所有參與夥伴的共同努力，讓世界看見亞洲青年的力量。

賴總統最後也邀請各國選手到台灣各地走走，「台灣不僅是科技之島，也是美食之島」，希望大家在切磋技藝的同時，也能品味台灣、愛上台灣，將這份美好的回憶帶回自己的國家。