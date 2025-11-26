快訊

火光照夜空！香港大埔宏福苑陷火海傳爆炸聲 已釀12死、16傷

爆性騷後首露面…國分太一淚談「失去一切」 致歉：讓TOKIO蒙上汙點

北市老翁過馬路遭公車撞倒喪命 失智妻緊跟在後目睹驚悚過程

亞洲技能競賽開幕 賴總統：技能人才為產業創新引擎

中央社／ 台北26日電

2025亞洲技能競賽今天開幕，賴清德總統說，促進台灣經濟發展不只護國神山，還有扎實技職體系，台灣年輕人擁有一流實作能力與創新思維，技能人才是推動產業創新關鍵引擎。

2025亞洲技能競賽今天起至30日在台北南港展覽館舉行，勞動部勞動力發展署今天舉行2025亞洲技能競賽開幕典禮，賴總統出席並致詞。

賴總統表示，這是台灣睽違32年再次舉辦國際級技能賽事，這30多年來台灣從勞力密集的代工製造轉型為全球半導體科技的重要樞紐，這場盛會不僅象徵國際社會對台灣技術實力的高度肯定，更是台灣向世界展現職業訓練成果的重要里程碑。

賴總統也說，在這個全球產業鏈快速重組、AI人工智慧與數位轉型加速的時代，各國都在積極提升競爭力，而他始終相信國家競爭力的核心就是人才、人才根基在技能，技能人才就是推動產業創新的關鍵引擎。

賴總統說，全世界都知道台灣是全球半導體供應鏈的核心，擁有先進的晶片製造技術，但促進台灣經濟發展的不只是半導體產業的「護國神山」，還有背後扎實技職體系，從台中的精密機械聚落，到南台灣的螺絲王國、從航太零組件的極致工藝，到紡織機能布料的創新研發，台灣在百工百業中擁有無數的「隱形冠軍」。

賴總統表示，這些企業之所以能夠在全球市占率名列前茅，靠的就是一代又一代，專注細節、追求卓越的技職人才，是這股職人精神，讓台灣的產品成為全球供應鏈中不可或缺的關鍵拼圖。

賴總統也回顧上一屆的亞洲技能競賽說，台灣團隊以93%的獲獎率拿下總冠軍，這證明台灣的年輕人擁有一流的實作能力與創新思維。

賴總統強調，政府非常重視技職教育，積極推動產學訓用合一、技能扎根計畫及青年百億海外圓夢基金，希望讓青年從學校到職場無縫接軌，也致力培育具備「綠色技能」與「跨域整合」能力的新世代人才。

賴總統說，在AI快速發展的今日，溫度與手感是無可取代的，「只有你們的雙手，才能夠創造出具有靈魂的作品」，期待各位發揮「勇於挑戰、敢於創新」的職人精神，享受這場高水準的競技，也特別感謝國際技能競賽組織、亞洲國際技能組織、勞動部、以及所有參與夥伴的共同努力，讓世界看見亞洲青年的力量。

賴總統最後也邀請各國選手到台灣各地走走，「台灣不僅是科技之島，也是美食之島」，希望大家在切磋技藝的同時，也能品味台灣、愛上台灣，將這份美好的回憶帶回自己的國家。

經濟發展 半導體

延伸閱讀

適逢賴總統喊1.25兆國防預算 監院：國防戰力及採購仍有改善空間

狼來了翻版？新北民代批賴總統製造恐慌、預算編列矛盾

賴總統2027武統說 藍議員：三軍統帥不該拿國安當兒戲

賴總統提2027武統台灣說…游淑慧曝股市嘆：劇碼成狼來了

相關新聞

東北季風持續影響！今晚起「3地雨勢明顯」 周五低溫下探14度

未來1周持續受到東北季風影響，中央氣象署預報員曾昭誠表示，今晚起至明天降雨機率增加，其中桃園以北、東半部、恆春半島雨勢較...

紅色化妝品都要查！蘇丹紅化妝品案憂漏網之魚 食藥署啟動專案稽查

國內爆發首宗蘇丹紅化妝品案，原料供應商共五批疑慮原料，三批驗出蘇丹紅濃度超標，波及下游業者共20項產品。衛福部食藥署長姜...

陳志金力挺修醫美特管法 不解民眾怎將身體交給直美：根本沒當一天醫師

衛福部擬修法要求醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）不得從事醫美手術，引發醫界論戰。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志...

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

入冬後，市場陸續出現季節限定蔬菜，其中「茼蒿」最受瞩目。攤商表示，今年剛上市的茼蒿鮮嫩度高，一斤雖開價80元以上，但買半斤就能煮一鍋火鍋或炒出滿滿一盤...

指陸「螺獅粉」、「辣條」等以漏洞輸台 監委申請自動調查

中國大陸的螺獅粉、辣條等小吃近期成熱門食品，不過遭質疑恐有影響健康問題。監察委員林文程、田秋堇認為，這些以小型包裹機制輸...

拚觀光出招！十分等3車站 台鐵擬最快29日起試辦鐵軌放天燈

依現行規定，在鐵軌上放天燈是違法行為，但為兼顧觀光發展，台鐵預計最快從29日起到明年1月底的每個週末，在十分站先試辦開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。