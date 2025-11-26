東北季風挾帶沙塵霾害 估27日傍晚空品亮橘燈
根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，環境部表示，內蒙古地區於26日再次出現沙塵現象，山東半島至上海一帶也出現霾害現象，研判27日傍晚起東北季風挾帶另一波沙塵及霾害移入影響臺灣空氣品質，全臺空氣品質多為橘色提醒等級，預估29日境外污染物趨緩至普通等級，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少污染排放，請留意空氣品質變化。
環境部表示，25日東北季風挾帶沙塵及霾害移入影響，北部空品區PM10小時濃度最大值出現在下午5點觀音站達174微克/立方公尺，PM2.5小時濃度最大值為下午6點三重站達44微克/立方公尺，隨東北季風往南於26日凌晨影響至中南部地區，全臺空氣品質多為橘色提醒等級。26日內蒙古地區觀測PM10小時濃度達2000微克/立方公尺，較上一波更高，山東半島至上海一帶PM2.5小時濃度達70微克/立方公尺，預估27日傍晚起東北季風挾帶另一波境外污染物影響臺灣空氣品質，預估北部地區PM2.5小時濃度達30至40微克/立方公尺，PM10小時濃度達150至200微克/立方公尺，全臺空氣品質多為橘色提醒等級，預估29日東北季風減弱，空氣品質可望改善至普通等級。
各地方環保局對於空品不良執行空污應變措施，包含針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩，提前做好防護， 並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊（網址：https://airtw.moenv.gov.tw/）查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。
